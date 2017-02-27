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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9679968096819682
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 06:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Mirax написав:Експорт зерна заблокований

Бо будував відмінну дорогу по півдню. Для руське-танків.
  Mirax написав:Ну геть не така проблемна країна дісталася іншому президенту.

Ні, не дісталася. Це вже його досягнення. Він не в березні 2022 прийшов.
  Mirax написав:А він такий лох, половину банків не валить,гривню в 3 рази не обвалює..

ТА в банк Дельта була введена в березні 2015. Через рік з початку війни. Не поспішайте.
  Mirax написав:А я вже не годен спокійно дивитися на літніх людей


При якому президентові ви на них дивились з гордістю?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 07:40

  Игорь Алексеевич написав:Откатился баксик назад сегодня.
А сегодня воскр. и откат.... Значит на след. недели можем увидеть 36.00 - 36.20



помечтай, їбаньбо недолуге
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:33

  prodigy написав:
  Игорь Алексеевич написав:на след. недели можем увидеть 36.00 - 36.20
помечтай, їбаньбо недолуге
а Ви вже, бачу, вивчили українську! :) :)
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:50

  копейка написав:
-Если обменкам все равно и они работают на марже.


Как минимум на качелях спред растягивают очень сильно, порой 50+ копеек. В тихие времена рабочий спред 10 коп. Так то 5х.
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Запорожье
USD/UAH 37.2/37.45
EUR/UAH 37.25/37.65
edvardd
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