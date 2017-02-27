Чуть чуть офтопа вам подкину)
Господа, а кто еще помимо МОНО банка, дает возможность вовдить деньги с Валютных карт, переводами заграницу?
Альфа точно нельзя) они под колпаком, сказали)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лип, 2022 14:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чуть чуть офтопа вам подкину)
Господа, а кто еще помимо МОНО банка, дает возможность вовдить деньги с Валютных карт, переводами заграницу?
Альфа точно нельзя) они под колпаком, сказали)
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:47
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:52
Откатился баксик назад сегодня.
А сегодня воскр. и откат.... Значит на след. недели можем увидеть 36.00 - 36.20
Додано: Суб 16 лип, 2022 18:02
Вообще то в Украине сегодня всё ещё суббота. Это где-то во владике уже воскресенье
Додано: Суб 16 лип, 2022 18:04
Додано: Суб 16 лип, 2022 20:15
Последняя неделя отличалась рядом особенностей:
- в кои веки с начала войны бюджет не влил, а забрал деньки из банковской системы – 5 ярдов грн. Скорей всего это связано с погашением валютных ОВГЗ на 8,5 ярдов грн
- пошел уверенный отток денег в кеш – почти по 1 ярду грн в день – всего на 3,5 ярда
- валюты продали почти на 13 ярдов грн
Таким образом за неделю произошел отток денег из банковской системы 14 ярдов грн, а с начала месяца отток составил все 30 ярдов.
Остаток на утро 15 июля – 215 ярдов.
Для сравнения – уровень остатков денег на начало войны – 160 ярдов
Додано: Суб 16 лип, 2022 23:47
Откатился...Только вот из общих размышлений выходит противоречивые выводы.
На чем росли?
-Если обменкам все равно и они работают на марже.
Но банки также подтягивают курс и даже активнее демпингуют. И так же откатились.
-Если рост под выплаты военным, то сейчас их активно размазали, видимо размазывать будут еще эффективнее, тоже видимо мимо. Или могли бы держать курс почти постоянно, с некоторыми коррекциями.
-Если под действия Привата и некоторых других банков, что повлияло на количество и стоимость ввозимой валюты. То почему откатились почти сразу, после почти 2,5+ грн.? Все уже встало на места, и снова стало выгодно возить даже так? Нет.
В тоже время по многим обемнкам в городе теперешней дислокации курс одинаков и меняется почти синхронно уже давно. И существует корреляция со стейблами.
-Если это загоны для "оленей" для связывания лишней бумаги, тогда в этом участвуют и банки и обменки, которым исходя из пункта первого, как бы должно быть все равно на каком курсе зарабатывать на марже. Но нет. Они активно разгоняют и устраивают качели. Потом снова рост выдыхается и идет откат без казалось бы постороннего активного новостного фона, как в одну или другую сторону.
Последний вывод напрашивается сам собой из всех имеющихся и высказанных здесь вариантов.
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:50
Додано: Нед 17 лип, 2022 17:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
некий залупинск
раньше целых 2 обменки выставляли одинаковый курс 38 продажа усд
сегодня проверил
пункт 1
USD/UAH 36+ вроде/38
EUR/UAH хз/38,5
может они не вкурсе что бакс уже дороже евро, обьяснить трудно
пункт 2
USD/UAH 37/39,5
EUR/UAH хз/39
тут ближе к реальности уже
спред тут конечно широкий
был в бы в пункте 2 прием по 38+ я бы закупался в пункте 1 и носил туда вместо дроча с банками биржами и револютами /время круга 10мин
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