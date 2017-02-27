Додано: Суб 16 лип, 2022 23:47

Игорь Алексеевич написав: Откатился баксик назад сегодня.

А сегодня воскр. и откат.... Значит на след. недели можем увидеть 36.00 - 36.20 Откатился баксик назад сегодня.А сегодня воскр. и откат.... Значит на след. недели можем увидеть 36.00 - 36.20

Откатился...Только вот из общих размышлений выходит противоречивые выводы.На чем росли?-Если обменкам все равно и они работают на марже.Но банки также подтягивают курс и даже активнее демпингуют. И так же откатились.-Если рост под выплаты военным, то сейчас их активно размазали, видимо размазывать будут еще эффективнее, тоже видимо мимо. Или могли бы держать курс почти постоянно, с некоторыми коррекциями.-Если под действия Привата и некоторых других банков, что повлияло на количество и стоимость ввозимой валюты. То почему откатились почти сразу, после почти 2,5+ грн.? Все уже встало на места, и снова стало выгодно возить даже так? Нет.В тоже время по многим обемнкам в городе теперешней дислокации курс одинаков и меняется почти синхронно уже давно. И существует корреляция со стейблами.-Если это загоны для "оленей" для связывания лишней бумаги, тогда в этом участвуют и банки и обменки, которым исходя из пункта первого, как бы должно быть все равно на каком курсе зарабатывать на марже. Но нет. Они активно разгоняют и устраивают качели. Потом снова рост выдыхается и идет откат без казалось бы постороннего активного новостного фона, как в одну или другую сторону.Последний вывод напрашивается сам собой из всех имеющихся и высказанных здесь вариантов.