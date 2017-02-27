Я так "грелся" при Юле. С 9.00 прошерстил по компу курсы в банках, определился с маршрутом и по тихому, с барсеткой "Если что, я на территории" В удачные дни до месячной оф/зарплаты выходило...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лип, 2022 18:48
Я так "грелся" при Юле. С 9.00 прошерстил по компу курсы в банках, определился с маршрутом и по тихому, с барсеткой "Если что, я на территории" В удачные дни до месячной оф/зарплаты выходило...
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