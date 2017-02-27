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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9677967896799680
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 18:48

  wtf написав:я бы закупался в пункте 1 и носил туда вместо дроча с банками биржами и револютами /время круга 10мин

Я так "грелся" при Юле. С 9.00 прошерстил по компу курсы в банках, определился с маршрутом и по тихому, с барсеткой "Если что, я на территории" 8) В удачные дни до месячной оф/зарплаты выходило...
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 08:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ТИХИЙ написав:"Если что, я на территории"

моя любимая фраза)

36.70-﻿36.80/36.90-37.00
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Норм откат пошёл, 36.10 грн в Привате для карт )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:40

откат

Andrey2512
Київ, район Севастопільської площі:
у Віддуленні Привату курс продажу 37,2 але дол не має,
Укрсіб курс продажу 37,10 теж не має дол.
Ідея банк є дол по 37,1.
на міняйлі Київ від 37,3 і хочуть вгору сходить.
думаю курсова пила включилась
Scorpion1
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  #<1 ... 9677967896799680
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