Я так "грелся" при Юле. С 9.00 прошерстил по компу курсы в банках, определился с маршрутом и по тихому, с барсеткой "Если что, я на территории" В удачные дни до месячной оф/зарплаты выходило...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лип, 2022 18:48
Я так "грелся" при Юле. С 9.00 прошерстил по компу курсы в банках, определился с маршрутом и по тихому, с барсеткой "Если что, я на территории" В удачные дни до месячной оф/зарплаты выходило...
Додано: Пон 18 лип, 2022 08:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 18 лип, 2022 09:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Норм откат пошёл, 36.10 грн в Привате для карт )
Додано: Пон 18 лип, 2022 10:40
откат
Andrey2512
Київ, район Севастопільської площі:
у Віддуленні Привату курс продажу 37,2 але дол не має,
Укрсіб курс продажу 37,10 теж не має дол.
Ідея банк є дол по 37,1.
на міняйлі Київ від 37,3 і хочуть вгору сходить.
думаю курсова пила включилась
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