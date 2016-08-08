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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лип, 2022 18:48
wtf написав:
я бы закупался в пункте 1 и носил туда вместо дроча с банками биржами и револютами /время круга 10мин
Я так "грелся" при Юле. С 9.00 прошерстил по компу курсы в банках, определился с маршрутом и по тихому, с барсеткой "Если что, я на территории"
В удачные дни до месячной оф/зарплаты выходило...
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ТИХИЙ
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Додано: Пон 18 лип, 2022 08:58
ТИХИЙ написав:
"Если что, я на территории"
моя любимая фраза)
36.70-36.80/36.90-37.00
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odessit2007
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Додано: Пон 18 лип, 2022 09:53
Норм откат пошёл, 36.10 грн в Привате для карт )
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Andrey2512
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Додано: Пон 18 лип, 2022 10:40
Andrey2512
Київ, район Севастопільської площі:
у Віддуленні Привату курс продажу 37,2 але дол не має,
Укрсіб курс продажу 37,10 теж не має дол.
Ідея банк є дол по 37,1.
на міняйлі Київ від 37,3 і хочуть вгору сходить.
думаю курсова пила включилась
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Scorpion1
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Додано: Пон 18 лип, 2022 10:46
Andrey2512 написав:
Норм откат пошёл, 36.10 грн в Привате для карт )
Я ж казав що дешевше буде.
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Investor_K
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Додано: Пон 18 лип, 2022 10:47
Scorpion1 написав:Andrey2512
Київ, район Севастопільської площі:
у Віддуленні Привату курс продажу 37,2 але дол не має,
Укрсіб курс продажу 37,10 теж не має дол.
Ідея банк є дол по 37,1.
на міняйлі Київ від 37,3 і хочуть вгору сходить.
думаю курсова пила включилась
закономерный итог, если ставят дисконтируемый курс приема.
скоро опять начнется мартовская история с провозом через границу и +5 грн от несуществующих курсов в пустых отделениях.
барыг из НБУ жизнь ничему не учит.
p.s. в моей конторке вчера объявили планы на осень: при реальном курсе ~50 - закрываем оставшиеся ФОПы и зп только кешем (канал уже налажен).
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Moneta
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Додано: Пон 18 лип, 2022 11:04
Moneta
50 на сентябрь планируют или на 29 ноября?
А если 38,5 будет, допустим, всё равно фопам …езда?
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барабашов
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Додано: Пон 18 лип, 2022 11:10
Moneta написав: Scorpion1 написав:Andrey2512
Київ, район Севастопільської площі:
у Віддуленні Привату курс продажу 37,2 але дол не має,
Укрсіб курс продажу 37,10 теж не має дол.
Ідея банк є дол по 37,1.
на міняйлі Київ від 37,3 і хочуть вгору сходить.
думаю курсова пила включилась
закономерный итог, если ставят дисконтируемый курс приема.
скоро опять начнется мартовская история с провозом через границу и +5 грн от несуществующих курсов в пустых отделениях.
барыг из НБУ жизнь ничему не учит.
p.s. в моей конторке вчера объявили планы на осень: при реальном курсе ~50 - закрываем оставшиеся ФОПы и зп только кешем (канал уже налажен).
Норм схема. Тисяч 500 штрафу заплатите і відвикните кешем платити, а може ще по 212 кку поїдете на соловки ))))
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Додано: Пон 18 лип, 2022 11:24
есть мнения до скольки выростем и будет ли откат к меньше 37 по доллару, в ближайшую неделю-месяц? больше интересует будет ли дешевле чем сейчас. заранее спс!
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Пон 18 лип, 2022 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Slon_Nosov
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Додано: Пон 18 лип, 2022 11:26
Slon_Nosov написав:
есть мнения до скольки выростем и будет ли откат к меньше 37? заранее спс!
З 2009 року на форумі, мастодонт файненс юей
і задаєте такі питання яких тут ніхто не знає. А прислухатися до чужих, далеких від об'єктивності думок, на мій погляд, це фактично програшна ситуація.
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