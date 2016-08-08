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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9678967996809681>
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 18:48

  wtf написав:я бы закупался в пункте 1 и носил туда вместо дроча с банками биржами и револютами /время круга 10мин

Я так "грелся" при Юле. С 9.00 прошерстил по компу курсы в банках, определился с маршрутом и по тихому, с барсеткой "Если что, я на территории" 8) В удачные дни до месячной оф/зарплаты выходило...
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 08:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ТИХИЙ написав:"Если что, я на территории"

моя любимая фраза)

36.70-﻿36.80/36.90-37.00
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Норм откат пошёл, 36.10 грн в Привате для карт )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:40

откат

Andrey2512
Київ, район Севастопільської площі:
у Віддуленні Привату курс продажу 37,2 але дол не має,
Укрсіб курс продажу 37,10 теж не має дол.
Ідея банк є дол по 37,1.
на міняйлі Київ від 37,3 і хочуть вгору сходить.
думаю курсова пила включилась
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:46

  Andrey2512 написав:Норм откат пошёл, 36.10 грн в Привате для карт )

Я ж казав що дешевше буде.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:47

  Scorpion1 написав:Andrey2512
Київ, район Севастопільської площі:
у Віддуленні Привату курс продажу 37,2 але дол не має,
Укрсіб курс продажу 37,10 теж не має дол.
Ідея банк є дол по 37,1.
на міняйлі Київ від 37,3 і хочуть вгору сходить.
думаю курсова пила включилась


закономерный итог, если ставят дисконтируемый курс приема.

скоро опять начнется мартовская история с провозом через границу и +5 грн от несуществующих курсов в пустых отделениях.

барыг из НБУ жизнь ничему не учит.

p.s. в моей конторке вчера объявили планы на осень: при реальном курсе ~50 - закрываем оставшиеся ФОПы и зп только кешем (канал уже налажен).
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:04

Moneta
50 на сентябрь планируют или на 29 ноября?
А если 38,5 будет, допустим, всё равно фопам …езда?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:10

  Moneta написав:
  Scorpion1 написав:Andrey2512
Київ, район Севастопільської площі:
у Віддуленні Привату курс продажу 37,2 але дол не має,
Укрсіб курс продажу 37,10 теж не має дол.
Ідея банк є дол по 37,1.
на міняйлі Київ від 37,3 і хочуть вгору сходить.
думаю курсова пила включилась


закономерный итог, если ставят дисконтируемый курс приема.

скоро опять начнется мартовская история с провозом через границу и +5 грн от несуществующих курсов в пустых отделениях.

барыг из НБУ жизнь ничему не учит.

p.s. в моей конторке вчера объявили планы на осень: при реальном курсе ~50 - закрываем оставшиеся ФОПы и зп только кешем (канал уже налажен).

Норм схема. Тисяч 500 штрафу заплатите і відвикните кешем платити, а може ще по 212 кку поїдете на соловки ))))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:24

есть мнения до скольки выростем и будет ли откат к меньше 37 по доллару, в ближайшую неделю-месяц? больше интересует будет ли дешевле чем сейчас. заранее спс!
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Пон 18 лип, 2022 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Slon_Nosov написав:есть мнения до скольки выростем и будет ли откат к меньше 37? заранее спс!

З 2009 року на форумі, мастодонт файненс юей :) і задаєте такі питання яких тут ніхто не знає. А прислухатися до чужих, далеких від об'єктивності думок, на мій погляд, це фактично програшна ситуація.
Василь-Рівне
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