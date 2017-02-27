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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9678967996809681
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:44

  Василь-Рівне написав:
  Slon_Nosov написав:есть мнения до скольки выростем и будет ли откат к меньше 37? заранее спс!

З 2009 року на форумі, мастодонт файненс юей :) і задаєте такі питання яких тут ніхто не знає. А прислухатися до чужих, далеких від об'єктивності думок, на мій погляд, це фактично програшна ситуація.

Хто програв від моїх прогнозів? Евро не купляйте бо на паритет іде. Біткоїн чекати по 18к казав, тепер закликав його купляйти, поки по 19к був, вже 22к+.
Кажу вам курс 55 попереду і біткоїн по 28к+
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Кажу вам курс 55 попереду


в этом сомнений нет. интересно, будет ли 36,5 грн за доллар через например две недели?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:16

  барабашов написав:Moneta
50 на сентябрь планируют или на 29 ноября?
А если 38,5 будет, допустим, всё равно фопам …езда?

У вересні значне погашення валютної позики.
ЗВР до того часу будуть пусті.
А нашим гаврикам під чесне слово будуть обіцяти, але не давати.
Тоді і дефолт може намалюватися.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:20

  Moneta написав: в моей конторке вчера объявили планы на осень: при реальном курсе ~50 - закрываем оставшиеся ФОПы и зп только кешем (канал уже налажен).


Мы уже больше года всю зп только налом выдаем
Mugwort
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:25

Запорожье, подросли...
USD/UAH 37.35/37.6
EUR/UAH 37.55/38
edvardd
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