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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лип, 2022 11:44
Василь-Рівне написав: Slon_Nosov написав:
есть мнения до скольки выростем и будет ли откат к меньше 37? заранее спс!
З 2009 року на форумі, мастодонт файненс юей
і задаєте такі питання яких тут ніхто не знає. А прислухатися до чужих, далеких від об'єктивності думок, на мій погляд, це фактично програшна ситуація.
Хто програв від моїх прогнозів? Евро не купляйте бо на паритет іде. Біткоїн чекати по 18к казав, тепер закликав його купляйти, поки по 19к був, вже 22к+.
Кажу вам курс 55 попереду і біткоїн по 28к+
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Додано: Пон 18 лип, 2022 11:54
Zebra написав:
Кажу вам курс 55 попереду
в этом сомнений нет. интересно, будет ли 36,5 грн за доллар через например две недели?
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:16
барабашов написав:Moneta
50 на сентябрь планируют или на 29 ноября?
А если 38,5 будет, допустим, всё равно фопам …езда?
У вересні значне погашення валютної позики.
ЗВР до того часу будуть пусті.
А нашим гаврикам під чесне слово будуть обіцяти, але не давати.
Тоді і дефолт може намалюватися.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:20
Moneta написав:
в моей конторке вчера объявили планы на осень: при реальном курсе ~50 - закрываем оставшиеся ФОПы и зп только кешем (канал уже налажен).
Мы уже больше года всю зп только налом выдаем
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:25
Запорожье, подросли...
USD/UAH 37.35/37.6
EUR/UAH 37.55/38
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:01
Slon_Nosov написав: Zebra написав:
Кажу вам курс 55 попереду
в этом сомнений нет. интересно, будет ли 36,5 грн за доллар через например две недели?
сомнительно
кстати, уже подскос на 1%
с утра еще были продажи 37,0
сейчас 37,3/37,35
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:06
flyman написав: барабашов написав:Moneta
50 на сентябрь планируют или на 29 ноября?
А если 38,5 будет, допустим, всё равно фопам …езда?
У вересні значне погашення валютної позики.
ЗВР до того часу будуть пусті.
А нашим гаврикам під чесне слово будуть обіцяти, але не давати.
Тоді і дефолт може намалюватися.
вариант з дефолтом обсуждался еще в марте...
никакого дефолта быть не может априори,
потому что он фактически наступил еще в марте
нам давали, дают и будут давать:
-оружие
-гуманитарку
-деньги(для бюджета , в том числе на соц.выплаты)
так что пойди подмойся, после очередного сидения в луже
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:09
На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу по объему значительно превысил возврат старого. На неделе тоже возвращали копейки.
В итоге за неделю выдача рефинанса превысила возврат на 3.947 млрд. грн. (неделей ранее возврат 2.854 млрд. грн.). Это первый такой результат после повышения учетной ставки.
В результате операций на МБ было изъято из оборота 17.546 млрд. грн. (неделей ранее 28.315 млрд. грн.) Результаты стабильны. Вопреки ожиданиям от отмены списка критического импорта объем интервенций существенно сократился. Особенно низкой была активность в начале недели.
НБУ на прошедшей неделе военные облигации не покупал. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 225 млрд.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 13.599 млрд. грн, (неделей ранее 31.169 млрд. грн,) Темпы изъятия гривны существенно замедлились, несмотря на отсутствие нового выкупа облигаций. Создается ощущение сокращения оборота гривны по малому кругу.
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 70.922 млрд. грн. Уже можно почти безболезненно выкупать новую порцию облигаций. По данным за эту неделю есть ощущение, что необходимость в этом уже назрела.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 213.855 млрд. грн. (неделей ранее 229.351 млрд. грн.) Сверхликвидность банковской системы сохраняется. Несмотря на очередное сокращение, банковская система в целом остается сверхликвидной. Однако, это касается не всех банков, о чем говорит выдача дорогого рефинанса, как тендерного, так и суточного.
Впервые с начала войны доходы казначейства превысили расходы на 4.644 млрд. грн. (неделей ранее расходы 24.368 млрд. грн.) Результат выглядит аномальным. Не дума, что нам стоит ожидать сохранения этой тенденции.
За неделю было обналичено 3.424 млрд. грн. (неделей ранее 2.306 млрд. грн.) Объем приблизился к граничным значениям нормы, но пока особого беспокойства не вызывает.
НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников и немного своей, для уравновешивания спроса и предложения.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 7,40;
Продал – 588,09
Как уже отмечалось, объем интервенций значительно ниже, чем предыдущие 7 недель.
В целом, по финансовым показателям прошедшую неделю можно назвать аномальной. Объяснить причины столь существенного изменения денежных потоков я не могу, как и прогнозировать дальнейшие тенденции. Пока все выглядит так, что либо эффект от отмены списка критического импорта был сглажен неизвестными мне действиями, либо для него был очень удачно выбран момент. Наблюдаем дальше.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:14
В урядовий законопроєкт №7429 про зміни до держбюджету-2022 внесли правку, що НБУ має продовжувати друк грошей, а купон за надруковані повертати у бюджет.
Про це повідомив у Telegram перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"...Дохід за державними цінними паперами, придбаними НБУ в емітента у період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, перераховується Національним банком України у повному обсязі протягом 10 днів з виплати такого доходу", - йдеться у поправці №1381, автором якої є нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов.
За словами Железняка, поправка викличе невдоволення міжнародних партнерів.
Також нардеп зазначив, що про правку не повідомили профільний комітет.
"Є ризик, що потім нам прийдеться докапіталізовувати НБУ і шукати на це гроші (коли він враховує папери уряду по своїй методології)", - написав Железняк.
За словами нардепа, на цьому тижні закон піде в зал.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:17
Успіх написав: Lox написав:тоді я не був конкретним лохом
якого кинув барига з гонтарєвою і не скидав доляри як деякі в паніці що доляру капєць
Цікавий у вас нік🤔
інші тут ще себе несуть вище криші а я не "стісняюсь"...-що є то є..
-коли накрився совок був ще не старий та не ніс пачки "рублєй"у ощадкасу, а зняв і ті що там накопичувались по 10 крб з кожної зарплатні та купував горілку ящиками,макарони мішками і т.д..(правда мішки бумажні міль проїла)..ну лоханувся ж сам а не лохом зробили:)
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