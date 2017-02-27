Сейчас выгодно становится получать на иностранный счет и декларировать как зарубежный доход.
Он идет по ставке 29.5. а сдать в привате можно по 36+
Оплата июльского22 дохода до конца
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лип, 2022 13:33
Додано: Пон 18 лип, 2022 13:46
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:19
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................18.07.2022...........19.07.2022
дата розрахунку...............15.07.2022............18.07.2022
Євро..................................29,4173.................29,6645...+0.84%
Долар США.......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0140 (в пятницу 1.0056).
Индекс доллара DXY в 15-00 107.43 (в пятницу 108.30)
После достижения очередного максимума в четверг, наблюдаем уверенное снижение.
Зараз переглядають цей форум: superbmw2011, Василь-Рівне і 1 гість
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