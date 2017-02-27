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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9679968096819682
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:33

  барабашов написав:Moneta
50 на сентябрь планируют или на 29 ноября?
А если 38,5 будет, допустим, всё равно фопам …езда?

Сейчас выгодно становится получать на иностранный счет и декларировать как зарубежный доход.
Он идет по ставке 29.5. а сдать в привате можно по 36+
Оплата июльского22 дохода до конца
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Mugwort написав:Мы уже больше года всю зп только налом выдаем

Мародерство ? Ні не чули. Нехай такі лохі як я під час війни платять податки щоб Україна змогла вистояти :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................18.07.2022...........19.07.2022
дата розрахунку...............15.07.2022............18.07.2022
Євро..................................29,4173.................29,6645...+0.84%
Долар США.......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0140 (в пятницу 1.0056).

Индекс доллара DXY в 15-00 107.43 (в пятницу 108.30)
После достижения очередного максимума в четверг, наблюдаем уверенное снижение.
Сибарит
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