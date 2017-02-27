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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9680968196829683>
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:33

  барабашов написав:Moneta
50 на сентябрь планируют или на 29 ноября?
А если 38,5 будет, допустим, всё равно фопам …езда?

Сейчас выгодно становится получать на иностранный счет и декларировать как зарубежный доход.
Он идет по ставке 29.5. а сдать в привате можно по 36+
Оплата июльского22 дохода до конца
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Mugwort написав:Мы уже больше года всю зп только налом выдаем

Мародерство ? Ні не чули. Нехай такі лохі як я під час війни платять податки щоб Україна змогла вистояти :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................18.07.2022...........19.07.2022
дата розрахунку...............15.07.2022............18.07.2022
Євро..................................29,4173.................29,6645...+0.84%
Долар США.......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0140 (в пятницу 1.0056).

Индекс доллара DXY в 15-00 107.43 (в пятницу 108.30)
После достижения очередного максимума в четверг, наблюдаем уверенное снижение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:47

  Zebra написав:
  Василь-Рівне написав:
  Slon_Nosov написав:есть мнения до скольки выростем и будет ли откат к меньше 37? заранее спс!

З 2009 року на форумі, мастодонт файненс юей :) і задаєте такі питання яких тут ніхто не знає. А прислухатися до чужих, далеких від об'єктивності думок, на мій погляд, це фактично програшна ситуація.

Хто програв від моїх прогнозів? Евро не купляйте бо на паритет іде. Біткоїн чекати по 18к казав, тепер закликав його купляйти, поки по 19к був, вже 22к+.
Кажу вам курс 55 попереду і біткоїн по 28к+

Ясно, а по Евро что? брать можно?
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:49

  Василь-Рівне написав:
  Mugwort написав:Мы уже больше года всю зп только налом выдаем

Мародерство ? Ні не чули. Нехай такі лохі як я під час війни платять податки щоб Україна змогла вистояти :twisted:

коллега вы слишком восприимчивы,даже не представляю что с вами будет если узнаете что наверху делается и какие суммы воруются :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:56

  Zebra написав:
  Василь-Рівне написав:
  Slon_Nosov написав:есть мнения до скольки выростем и будет ли откат к меньше 37? заранее спс!

З 2009 року на форумі, мастодонт файненс юей :) і задаєте такі питання яких тут ніхто не знає. А прислухатися до чужих, далеких від об'єктивності думок, на мій погляд, це фактично програшна ситуація.

Хто програв від моїх прогнозів? Евро не купляйте бо на паритет іде. Біткоїн чекати по 18к казав, тепер закликав його купляйти, поки по 19к був, вже 22к+.
Кажу вам курс 55 попереду і біткоїн по 28к+

Да какой смысл в этой ветке криптоагитацию делать? Кто хотел, тот купил, а остальным дед по любой цене не нужен, да и стэйблы тоже. Что касается $, до конца года будет 50+. Это лишь вопрос времени, когда кормушку по 29 прикроют и курс отпустят.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:01

Соискатель

бери - тоже пойдет - ну не в гривне же зависать к осени-зиме :wink:
greenback1996
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:35

  edvardd написав:Запорожье, подросли...
USD/UAH 37.35/37.6
EUR/UAH 37.55/38

USD/UAH 37.15/37.4
EUR/UAH 37.40/37.8
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:53

  konstantin kirovograd написав:
  Василь-Рівне написав:
  Mugwort написав:Мы уже больше года всю зп только налом выдаем

Мародерство ? Ні не чули. Нехай такі лохі як я під час війни платять податки щоб Україна змогла вистояти :twisted:

коллега вы слишком восприимчивы,даже не представляю что с вами будет если узнаете что наверху делается и какие суммы воруются :lol:

интересно, что будет с вами, когда узнаете, что люди могут работать без тотального воровства ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:57

  Соискатель написав:Ясно, а по Евро что? брать можно?

бессмысленно, если не собираетесь в европу, или не откладываете на покупку за евро - недвигу там же, или на KIA собранные на заводе в Словакии тут же... ну че там можно поймать? пару процентов, которые маржа съест...
Zebra
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  #<1 ... 9680968196829683>
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