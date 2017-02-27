Сибарит написав:

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу по объему значительно превысил возврат старого. На неделе тоже возвращали копейки.В итоге за неделю выдача рефинанса превысила возврат намлрд. грн. (неделей ранее возврат 2.854 млрд. грн.). Это первый такой результат после повышения учетной ставки.В результате операций на МБ было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 28.315 млрд. грн.) Результаты стабильны. Вопреки ожиданиям от отмены списка критического импорта объем интервенций существенно сократился. Особенно низкой была активность в начале недели.НБУ на прошедшей неделе военные облигации не покупал. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 225 млрд.Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее 31.169 млрд. грн,) Темпы изъятия гривны существенно замедлились, несмотря на отсутствие нового выкупа облигаций. Создается ощущение сокращения оборота гривны по малому кругу.Уже можно почти безболезненно выкупать новую порцию облигаций. По данным за эту неделю есть ощущение, что необходимость в этом уже назрела.Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 213.855 млрд. грн. (неделей ранее 229.351 млрд. грн.) Сверхликвидность банковской системы сохраняется. Несмотря на очередное сокращение, банковская система в целом остается сверхликвидной. Однако, это касается не всех банков, о чем говорит выдача дорогого рефинанса, как тендерного, так и суточного.Впервые с начала войны доходы казначейства превысили расходы намлрд. грн. (неделей ранее расходы 24.368 млрд. грн.) Результат выглядит аномальным. Не дума, что нам стоит ожидать сохранения этой тенденции.За неделю было обналиченомлрд. грн. (неделей ранее 2.306 млрд. грн.) Объем приблизился к граничным значениям нормы, но пока особого беспокойства не вызывает.НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников и немного своей, для уравновешивания спроса и предложения.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 7,40;Продал – 588,09Как уже отмечалось, объем интервенций значительно ниже, чем предыдущие 7 недель.В целом, по финансовым показателям прошедшую неделю можно назвать аномальной. Объяснитья не могу, как и прогнозировать дальнейшие тенденции. Пока все выглядит так, что либо эффект от отмены списка критического импорта был сглажен неизвестными мне действиями, либо для него был очень удачно выбран момент. Наблюдаем дальше.