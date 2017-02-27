Сибарит написав:На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу по объему значительно превысил возврат старого. На неделе тоже возвращали копейки. В итоге за неделю выдача рефинанса превысила возврат на 3.947 млрд. грн. (неделей ранее возврат 2.854 млрд. грн.). Это первый такой результат после повышения учетной ставки.
В результате операций на МБ было изъято из оборота 17.546 млрд. грн. (неделей ранее 28.315 млрд. грн.) Результаты стабильны. Вопреки ожиданиям от отмены списка критического импорта объем интервенций существенно сократился. Особенно низкой была активность в начале недели.
НБУ на прошедшей неделе военные облигации не покупал. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 225 млрд.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 13.599 млрд. грн, (неделей ранее 31.169 млрд. грн,) Темпы изъятия гривны существенно замедлились, несмотря на отсутствие нового выкупа облигаций. Создается ощущение сокращения оборота гривны по малому кругу.
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 70.922 млрд. грн. Уже можно почти безболезненно выкупать новую порцию облигаций. По данным за эту неделю есть ощущение, что необходимость в этом уже назрела.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 213.855 млрд. грн. (неделей ранее 229.351 млрд. грн.) Сверхликвидность банковской системы сохраняется. Несмотря на очередное сокращение, банковская система в целом остается сверхликвидной. Однако, это касается не всех банков, о чем говорит выдача дорогого рефинанса, как тендерного, так и суточного.
Впервые с начала войны доходы казначейства превысили расходы на 4.644 млрд. грн. (неделей ранее расходы 24.368 млрд. грн.) Результат выглядит аномальным. Не дума, что нам стоит ожидать сохранения этой тенденции.
За неделю было обналичено 3.424 млрд. грн. (неделей ранее 2.306 млрд. грн.) Объем приблизился к граничным значениям нормы, но пока особого беспокойства не вызывает.
НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников и немного своей, для уравновешивания спроса и предложения. Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 7,40; Продал – 588,09 Как уже отмечалось, объем интервенций значительно ниже, чем предыдущие 7 недель.
В целом, по финансовым показателям прошедшую неделю можно назвать аномальной. Объяснить причины столь существенного изменения денежных потоков я не могу, как и прогнозировать дальнейшие тенденции. Пока все выглядит так, что либо эффект от отмены списка критического импорта был сглажен неизвестными мне действиями, либо для него был очень удачно выбран момент. Наблюдаем дальше.
а не видите противоречия между "С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 70.922 млрд. грн." и "Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 213.855 млрд. грн. (неделей ранее 229.351 млрд. грн.) Сверхликвидность банковской системы сохраняется."
напомню, на начало войны ликвидность банковской системы была 160 млрд грн. т.е. рост ликвидности 53 млрд грн - за счет чего?
одна из возможных причин - прикрытие лавочки с разницей курсов на картах. деньги стали уходить в кеш гривной, а не как раньше - сразу валютой.
А до 50 в листопаді![/quote] цього ММХХІІ року? Я буду чекати відповідь))[/quote] Ось ви і дочекалися відповіді! Знаєте війна, з логістикою не все так просто! Приходиться читати з запізненням! Так що відповідаю - так, цього року в листопаді буде по 50!
Мда, пока одни сражаются, думают, как победить этого варвара, который пришел на нашу землю, другие плетут сетки, волонтерят, третьи донатят по возможности, некоторые строят бизнес подобным образом, используя не рыночные курсы и пробелы в работе государственного банка, думая, что в условиях войны и возможной оккупации различных территорий орками их деньги неприкосновенны, а сами они бессмертны. Я конечно, не оправдываю людей, которые создали этот многокурсовой беспредел, но сейчас явно не время хвастаться получением с этого личной выгоды.
Не вижу. Кроме движения денег между НБУ и банками, существует много других потоков. Коррсчета и сертификаты - далеко не все активы банковской системы. Между эмиссией и состоянием мгновенной ликвидности нет и не может быть однозначной зависимости.
Не вижу. Кроме движения денег между НБУ и банками, существует много других потоков. Коррсчета и сертификаты - далеко не все активы банковской системы. Между эмиссией и состоянием мгновенной ликвидности нет и не может быть однозначной зависимости.
назовите, хоть один крупный поток - мелких много, а на такие суммы просто нет...
поток только один - с марта по июль из казначейства в банковскую систему попало 457 млрд грн !!! это - покупка ОВГЗ НБУ плюс прибыль НБУ - 225 млрд + 20 млрд грн второе (то, что вы не учитываете) - 212 млрд грн - это грн, которую казначейство получило от НБУ в обмен на валюту от внешней помощи.
предложите другое объяснение второй суммы - она слишком большая, чтобы ее не учитывать
Розрив з квітня збільшується щомісяця. Якщо в березні уряд від продажу ОВДП залучив на 10,7 млрд грн більше, ніж спрямував на погашення, то вже у квітні сальдо становило 2,9 млрд грн, а у травні – 411 млн грн. У червні стався найбільший стрибок, і розрив між залученням та виплатами сягнув майже 21 млрд грн. https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/18/689301/ Мінфін розмістив 3-місячні доларові папери під 3,5%, 6-місячні – під 4% і під 4,5% – річні https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/12/689117/