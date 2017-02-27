Соискатель написав:Zebra
Только для сохр., на долгосрок..
А с индексом 107+ ..., а на бумажном заборе плохо спится просто..
Что плохого в индексе 107 ? Это закономерность, я многократно объяснял почему:
- население США не так стремительно стареет, как Европы и Японии против которых в корзине индекса доллар, к тому же население у первых продолжает хорошо приростать качественно, а не количественно, туда стремятся лучшие мировые кадры, работать с тем же Илоном Маском
- инновации в США уже отодвигают ЕС и Японию на отшиб, топ-европейских и японских компаний уже отодвинуты вниз, хотя еще лет 20 назад в автомобилестроении, телекоммуникациях были лидерами
- США ведущий производитель нефти и газа
Индексу доллара особо ничего пока не угрожает, наоборот, затмение пристарелой ЕС все больше чувствуется. Средний возраст коренного созидательного немца скоро будет 50 лет, а молодежь арабо-немецкая и арабо-французкая уже не так созидательна