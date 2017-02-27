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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лип, 2022 08:51
St/2 написав:
Слово фоп забываем.
Мы просто физики с доходом за границей.
Заводим на хлебушек, а декларацию подаем до мая и платим налог до конца июля.
Умеренно выигрышная схема. Тогда 19.5% платишь, как физик. Хотя соглашусь, что когда одна только нынешняя курсодоилка заставляет платить 23.4% и с этого ещё и ЕН - тоже неплохо.
Кстати, а как самозанятый физик отчитывается об уплате ЕСВ? Тоже через декларацию о доходах?
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moveton
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Додано: Вів 19 лип, 2022 09:16
36.90-36.95/37.10-37.15
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odessit2007
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Додано: Вів 19 лип, 2022 09:52
Запорожье
USD/UAH 37.1/37.35
EUR/UAH 37.4/37.8
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edvardd
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Додано: Вів 19 лип, 2022 10:26
Главное не спугнуть курс )))
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Andrey2512
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:01
Соискатель написав:Zebra
Только для сохр., на долгосрок..
А с индексом 107+ ..., а на бумажном заборе плохо спится просто..
Что плохого в индексе 107 ? Это закономерность, я многократно объяснял почему:
- население США не так стремительно стареет, как Европы и Японии против которых в корзине индекса доллар, к тому же население у первых продолжает хорошо приростать качественно, а не количественно, туда стремятся лучшие мировые кадры, работать с тем же Илоном Маском
- инновации в США уже отодвигают ЕС и Японию на отшиб, топ-европейских и японских компаний уже отодвинуты вниз, хотя еще лет 20 назад в автомобилестроении, телекоммуникациях были лидерами
- США ведущий производитель нефти и газа
Индексу доллара особо ничего пока не угрожает, наоборот, затмение пристарелой ЕС все больше чувствуется. Средний возраст коренного созидательного немца скоро будет 50 лет, а молодежь арабо-немецкая и арабо-французкая уже не так созидательна
Востаннє редагувалось Zebra
в Вів 19 лип, 2022 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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2
Додано: Вів 19 лип, 2022 12:02
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 37.1/37.35
EUR/UAH 37.4/37.8
USD/UAH 37.05/37.25
EUR/UAH 37.55/37.85
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edvardd
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Додано: Вів 19 лип, 2022 15:06
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 37.1/37.35
EUR/UAH 37.4/37.8
USD/UAH 37.05/37.25
EUR/UAH 37.55/37.85
USD/UAH 36.9/37.1
EUR/UAH 37.4/37.65
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Додано: Вів 19 лип, 2022 15:21
moveton написав: St/2 написав:
Слово фоп забываем.
Мы просто физики с доходом за границей.
Заводим на хлебушек, а декларацию подаем до мая и платим налог до конца июля.
Умеренно выигрышная схема. Тогда 19.5% платишь, как физик. Хотя соглашусь, что когда одна только нынешняя курсодоилка заставляет платить 23.4% и с этого ещё и ЕН - тоже неплохо.
Кстати, а как самозанятый физик отчитывается об уплате ЕСВ? Тоже через декларацию о доходах?
так может они и не вернутся уже в Украину.Не думаю что по украинским долгам будут напрягать кого-то кто решил остаться навсегда за границей
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konstantin kirovograd
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Додано: Вів 19 лип, 2022 15:41
konstantin kirovograd написав:
так может они и не вернутся уже в Украину.Не думаю что по украинским долгам будут напрягать кого-то кто решил остаться навсегда за границей
Если их тратить не в Украине и сразу с забугорного счёта, то напрягать будут уже забугорный финмон и налоговая
Пугают, что в ЕС они довольно суровые. Но это отдельная тема. Пока было озвучено, что украинские налоги платим. Я так понял, что со всей суммы валютного поступления. Тут уже низкий официальный курс начинает работать на физика: налог считается по курсу НБУ, но меняем доллары на гривну по 36.1 и можно бить себя пяткой в грудь, что заплатил 19.5%, хотя в валюте оно 15.8%, а учитывая, что платить только в следующем году и курс наверняка взлетит, даже и меньше будет. Может даже и переплюнет схему с получением средств на заграничный счёт ФЛП, где платим поменьше, но помесячно или поквартально.
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moveton
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Додано: Вів 19 лип, 2022 16:05
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................19.07.2022...........20.07.2022
дата розрахунку................18.07.2022............19.07.2022
Євро...................................29,6645.................29,998...+1.12%
Долар США........................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0254 (вчера 1.0140).
Пощупав недавно паритет, аккуратно от него отодвинулись. Волатильность на мировых рынках такая, что нам не снилась и во времена плавающего курса.
Индекс доллара DXY в 15-00 106.51 (вчера 107.43)
Продолжатся уверенное снижение.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 19 липня 2022 року, до державного бюджету
залучено 2 869 364 650,59 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 07.09.2022 - 49 дней - 9.5% - 15 822 257,84 грн;
- до 28.10.2022 - 100 дней - 9.5% - 115 454 669,80 грн;
- до 11.01.2023 - 175 дней - 10% - 17 921 769,25 грн;
- до 05.07.2023 - 350 дней - 14% - 1 779 908 569,26 грн;
- до 26.06.2024 - 707 дней - 0% - 0 грн;
- до 29.12.2022 - 162 дня - 4% - $15 333 426,64;
- до 22.06.2023 - 337 дней - 4.5% - $16 806 740,80.
Несмотря на размещение долларовых облигаций с немного увеличившейся доходностью, результат оказался весьма скромным.
По некоторым гривневым бумагам присутствовали заявки с хорошим аппетитом, которые были отвергнуты. В целом, внятный интерес вызвали только годовые бумаги, по которым выросла доходность. Повышать по остальным не было смысла - заявок все равно было мало.
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Сибарит
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