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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9682968396849685
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

moveton написав:
  konstantin kirovograd написав:так может они и не вернутся уже в Украину.Не думаю что по украинским долгам будут напрягать кого-то кто решил остаться навсегда за границей

Если их тратить не в Украине и сразу с забугорного счёта, то напрягать будут уже забугорный финмон и налоговая :) Пугают, что в ЕС они довольно суровые. Но это отдельная тема. Пока было озвучено, что украинские налоги платим. Я так понял, что со всей суммы валютного поступления. Тут уже низкий официальный курс начинает работать на физика: налог считается по курсу НБУ, но меняем доллары на гривну по 36.1 и можно бить себя пяткой в грудь, что заплатил 19.5%, хотя в валюте оно 15.8%, а учитывая, что платить только в следующем году и курс наверняка взлетит, даже и меньше будет. Может даже и переплюнет схему с получением средств на заграничный счёт ФЛП, где платим поменьше, но помесячно или поквартально.
может подскажете, скажем так "чайник". жена не работает , нашла работу дистанционно за рубежом ( сейчас оформляет контракт). деньги в размере 1000 долларов должны переводить ежемесячно на карточку ПриватБанка ( открыли виртуальную). потом планирует приходить в отделениие и забирать деньги через кассу. по поводу налогов - финмониторинг до последнего времени ОБЫЧНО ( понятно что есть исключения) отслеживает такую сумму? сам ПриватБанка не блокирует карточки ( счёт) при поступлении 1000 в месяц?
evvk1
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:52

Граждане валютные спекулянты
А что сейчас с приемом самую малость ветких купюр предпоследнего образца?
Обратился ко мне родственник с жалобой, мол до войны точно такие купюры принимали почти везде, а сейчас заворачиваю почти все. Или предлагают сдать по курсу НБУ.
Люфтганза не летает уже полгода.
Где дефицит наличного доллара?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:05

  UA написав:Граждане валютные спекулянты
А что сейчас с приемом самую малость ветких купюр предпоследнего образца?
Обратился ко мне родственник с жалобой, мол до войны точно такие купюры принимали почти везде, а сейчас заворачиваю почти все. Или предлагают сдать по курсу НБУ.
Люфтганза не летает уже полгода.
Где дефицит наличного доллара?

Якщо хто їде в Польщу, то там приймають в канторах і банках.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:09

  flyman написав:
  UA написав:Граждане валютные спекулянты
А что сейчас с приемом самую малость ветких купюр предпоследнего образца?
Обратился ко мне родственник с жалобой, мол до войны точно такие купюры принимали почти везде, а сейчас заворачиваю почти все. Или предлагают сдать по курсу НБУ.
Люфтганза не летает уже полгода.
Где дефицит наличного доллара?

Якщо хто їде в Польщу, то там приймають в канторах і банках.

Мух, что делать я знаю.
Не понятно почему нет физического дефицита купюр.
Обменки должны хватать всё подряд, а не крутить носом и перебирать ещё больше, чем до войны.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:15

  evvk1 написав:по поводу налогов - финмониторинг до последнего времени ОБЫЧНО ( понятно что есть исключения) отслеживает такую сумму? сам ПриватБанка не блокирует карточки ( счёт) при поступлении 1000 в месяц?

По собственному опыту могу сказать, что в тот год, когда у Привата ещё были долларовые банкоматы, он чихать хотел на 2-2.5к$, которые ко мне заезжали ежемесячно. А тогда это были более деньги, чем сейчас. По идее, до 400к грн эквивалента (наверное, даже по курсу НБУ) в месяц финмониторингу будет плевать, а налоговая у нас и вовсе физиков не отслеживает (может отработать только, если кто-то специально нажалуется, например, банк за прощённый кредит). Правда, временами выходят новости, что кому-то блокнули карточку чуть ли не за 100 грн, но мне кажется, что это исключительные случаи.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:27

UAзасунь их в терминал привата на валютную карту и сними в кассе
msie600
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:28

  UA написав:Обменки должны хватать всё подряд, а не крутить носом и перебирать ещё больше, чем до войны.

Может покупатели в обменках носом крутят и они поэтому более строго берут у продавцов? Во всяком случае в банке я недавно видел тётеньку, которая при снятии валюты просила ей заменить купюру потому, что ей казалось (может и правильно), что её потом не примут. Но у нас вообще идеальность валютных купюр - это тот ещё фетиш. Как вспомню времена, когда мне долларовой наличкой платили, и вот это принимаем/не принимаем, так вздрогну.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:49

  UA написав:Граждане валютные спекулянты
А что сейчас с приемом самую малость ветких купюр предпоследнего образца?
Зелена тумба вам у поміч, якщо ні - тоді тільки до валютників з дисконтом, або дочекайтесь чергової "хвилі" на готівковому ринку - тоді гребуть усе підряд))
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:50

  moveton написав:
  UA написав:Обменки должны хватать всё подряд, а не крутить носом и перебирать ещё больше, чем до войны.

Может покупатели в обменках носом крутят и они поэтому более строго берут у продавцов? Во всяком случае в банке я недавно видел тётеньку, которая при снятии валюты просила ей заменить купюру потому, что ей казалось (может и правильно), что её потом не примут. Но у нас вообще идеальность валютных купюр - это тот ещё фетиш. Как вспомню времена, когда мне долларовой наличкой платили, и вот это принимаем/не принимаем, так вздрогну.

Был такой НадраБанк банкоматы которого одни из немногих выдавали валюту с приемлемой комиссией, но купюры были там иногда такие, половина бумаги стерта до белого. И особых проблем потом скинуть такие купюры на валютном рынке не было, всякий доллар тогда ценился, не то что сейчас.
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