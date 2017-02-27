moveton написав:

konstantin kirovograd написав: так может они и не вернутся уже в Украину.Не думаю что по украинским долгам будут напрягать кого-то кто решил остаться навсегда за границей так может они и не вернутся уже в Украину.Не думаю что по украинским долгам будут напрягать кого-то кто решил остаться навсегда за границей

Если их тратить не в Украине и сразу с забугорного счёта, то напрягать будут уже забугорный финмон и налоговаяПугают, что в ЕС они довольно суровые. Но это отдельная тема. Пока было озвучено, что украинские налоги платим. Я так понял, что со всей суммы валютного поступления. Тут уже низкий официальный курс начинает работать на физика: налог считается по курсу НБУ, но меняем доллары на гривну по 36.1 и можно бить себя пяткой в грудь, что заплатил 19.5%, хотя в валюте оно 15.8%, а учитывая, что платить только в следующем году и курс наверняка взлетит, даже и меньше будет. Может даже и переплюнет схему с получением средств на заграничный счёт ФЛП, где платим поменьше, но помесячно или поквартально.