konstantin kirovograd написав:так может они и не вернутся уже в Украину.Не думаю что по украинским долгам будут напрягать кого-то кто решил остаться навсегда за границей
Если их тратить не в Украине и сразу с забугорного счёта, то напрягать будут уже забугорный финмон и налоговая Пугают, что в ЕС они довольно суровые. Но это отдельная тема. Пока было озвучено, что украинские налоги платим. Я так понял, что со всей суммы валютного поступления. Тут уже низкий официальный курс начинает работать на физика: налог считается по курсу НБУ, но меняем доллары на гривну по 36.1 и можно бить себя пяткой в грудь, что заплатил 19.5%, хотя в валюте оно 15.8%, а учитывая, что платить только в следующем году и курс наверняка взлетит, даже и меньше будет. Может даже и переплюнет схему с получением средств на заграничный счёт ФЛП, где платим поменьше, но помесячно или поквартально.
может подскажете, скажем так "чайник". жена не работает , нашла работу дистанционно за рубежом ( сейчас оформляет контракт). деньги в размере 1000 долларов должны переводить ежемесячно на карточку ПриватБанка ( открыли виртуальную). потом планирует приходить в отделениие и забирать деньги через кассу. по поводу налогов - финмониторинг до последнего времени ОБЫЧНО ( понятно что есть исключения) отслеживает такую сумму? сам ПриватБанка не блокирует карточки ( счёт) при поступлении 1000 в месяц?
Граждане валютные спекулянты А что сейчас с приемом самую малость ветких купюр предпоследнего образца? Обратился ко мне родственник с жалобой, мол до войны точно такие купюры принимали почти везде, а сейчас заворачиваю почти все. Или предлагают сдать по курсу НБУ. Люфтганза не летает уже полгода. Где дефицит наличного доллара?
UA написав:Граждане валютные спекулянты А что сейчас с приемом самую малость ветких купюр предпоследнего образца? Обратился ко мне родственник с жалобой, мол до войны точно такие купюры принимали почти везде, а сейчас заворачиваю почти все. Или предлагают сдать по курсу НБУ. Люфтганза не летает уже полгода. Где дефицит наличного доллара?
Якщо хто їде в Польщу, то там приймають в канторах і банках.
UA написав:Граждане валютные спекулянты А что сейчас с приемом самую малость ветких купюр предпоследнего образца? Обратился ко мне родственник с жалобой, мол до войны точно такие купюры принимали почти везде, а сейчас заворачиваю почти все. Или предлагают сдать по курсу НБУ. Люфтганза не летает уже полгода. Где дефицит наличного доллара?
Якщо хто їде в Польщу, то там приймають в канторах і банках.
Мух, что делать я знаю. Не понятно почему нет физического дефицита купюр. Обменки должны хватать всё подряд, а не крутить носом и перебирать ещё больше, чем до войны.
evvk1 написав:по поводу налогов - финмониторинг до последнего времени ОБЫЧНО ( понятно что есть исключения) отслеживает такую сумму? сам ПриватБанка не блокирует карточки ( счёт) при поступлении 1000 в месяц?
По собственному опыту могу сказать, что в тот год, когда у Привата ещё были долларовые банкоматы, он чихать хотел на 2-2.5к$, которые ко мне заезжали ежемесячно. А тогда это были более деньги, чем сейчас. По идее, до 400к грн эквивалента (наверное, даже по курсу НБУ) в месяц финмониторингу будет плевать, а налоговая у нас и вовсе физиков не отслеживает (может отработать только, если кто-то специально нажалуется, например, банк за прощённый кредит). Правда, временами выходят новости, что кому-то блокнули карточку чуть ли не за 100 грн, но мне кажется, что это исключительные случаи.
UA написав:Обменки должны хватать всё подряд, а не крутить носом и перебирать ещё больше, чем до войны.
Может покупатели в обменках носом крутят и они поэтому более строго берут у продавцов? Во всяком случае в банке я недавно видел тётеньку, которая при снятии валюты просила ей заменить купюру потому, что ей казалось (может и правильно), что её потом не примут. Но у нас вообще идеальность валютных купюр - это тот ещё фетиш. Как вспомню времена, когда мне долларовой наличкой платили, и вот это принимаем/не принимаем, так вздрогну.
UA написав:Обменки должны хватать всё подряд, а не крутить носом и перебирать ещё больше, чем до войны.
Может покупатели в обменках носом крутят и они поэтому более строго берут у продавцов? Во всяком случае в банке я недавно видел тётеньку, которая при снятии валюты просила ей заменить купюру потому, что ей казалось (может и правильно), что её потом не примут. Но у нас вообще идеальность валютных купюр - это тот ещё фетиш. Как вспомню времена, когда мне долларовой наличкой платили, и вот это принимаем/не принимаем, так вздрогну.
Был такой НадраБанк банкоматы которого одни из немногих выдавали валюту с приемлемой комиссией, но купюры были там иногда такие, половина бумаги стерта до белого. И особых проблем потом скинуть такие купюры на валютном рынке не было, всякий доллар тогда ценился, не то что сейчас.