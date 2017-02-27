Додано: Вів 19 лип, 2022 18:25

UA написав: asti написав: UA написав: Граждане валютные спекулянты

А что сейчас с приемом самую малость ветких купюр предпоследнего образца? Граждане валютные спекулянтыА что сейчас с приемом самую малость ветких купюр предпоследнего образца? Зелена тумба вам у поміч, якщо ні - тоді тільки до валютників з дисконтом, або дочекайтесь чергової "хвилі" на готівковому ринку - тоді гребуть усе підряд)) Зелена тумба вам у поміч, якщо ні - тоді тільки до валютників з дисконтом, або))

Так вот я и удивлен, что не гребут всё подряд

И это при отсутствии завоза наличного доллара уже полгода. Так вот я и удивлен, что не гребут всё подрядИ это при отсутствии завоза наличного доллара уже полгода.

А тут всі сміялись, коли я розповідав, що люди шукали долар в синьому варіанті, гарлапанили: "какая разница".]]] А виходить є?)))Якщо ви уважно читали гілку, то помітили, що зараз Одеса по курсам зрівнялась зі Львом.Львів то зрозуміло, там постачають валюту заробітчани, а ось чому зараз така дешева Одеса?Справа в тому, що порт не працює, товари з Китая і Турції не приходять за валюту в панчохах, ось і все, на валюту вже немає попиту від контрабандистів і їх не прискіпливість до купюр вже дається взнаки, бо за кордоном хавають будь який стан долара, ну в межах розумного звичайно.Так ось попит залишився тільки від доларових хомяків, які збирають валюту на старість і чорний день, чи на якісь великі покупки, тіпа авто, хата, земельна ділянка. Тому хомякі думають на крок вперед і задають собі питання, що буде коли прийде час здавати чи витрачати? Не завернуть мені потерту соточку 2006-го року народження?Тому краще знайду синю, щоб не було потім кохання мозгів і зайвих втрат.Ось така х малята.По курсу, Київ 36.65 на 36.80, падаємо(с).