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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лип, 2022 18:20
Сибарит написав:
Несмотря на размещение долларовых облигаций с немного увеличившейся доходностью, результат оказался весьма скромным.
Якби наступним кроком валютної лібералізації оголосили допуск на МБ під купівлю валютних ОВДП, то результат був би ох який мажорний, навіть при від'ємній ставці "мінус 4%" на $-ОВДП
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:21
evvk1 написав:
может подскажете, скажем так "чайник". жена не работает , нашла работу дистанционно за рубежом ( сейчас оформляет контракт). деньги в размере 1000 долларов должны переводить ежемесячно на карточку ПриватБанка ( открыли виртуальную). потом планирует приходить в отделениие и забирать деньги через кассу. по поводу налогов - финмониторинг до последнего времени ОБЫЧНО ( понятно что есть исключения) отслеживает такую сумму? сам ПриватБанка не блокирует карточки ( счёт) при поступлении 1000 в месяц?
Що їй заважає відкрити ФОП? І не трястися сплачуючи якихось нещасних 70$ на місяць? І на душі приємно - країні допоможе у цей скрутний час і собі буде добавка до пенсії і нерви спокійні, чи ми не шукаємо легких шляхів і хочемо побігати по граблях щоб сплатити значно більше решалам-прокурорам і т.і. А потім будемо волати тут про корупцію, злодійство у верхах? А на себе в дзеркало глянути? Питаємо як вкрасти у держави щоб не платити податки? Це нормально?
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:21
UA написав: asti написав: UA написав:
Граждане валютные спекулянты
А что сейчас с приемом самую малость ветких купюр предпоследнего образца?
Зелена тумба вам у поміч, якщо ні - тоді тільки до валютників з дисконтом, або дочекайтесь чергової "хвилі" на готівковому ринку - тоді гребуть усе підряд
))
Так вот я и удивлен, что не гребут всё подряд
И это при отсутствии завоза наличного доллара уже полгода.
так навезли хотаби та інші валютні туристи
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:24
Василь-Рівне написав: evvk1 написав:
может подскажете, скажем так "чайник". жена не работает , нашла работу дистанционно за рубежом ( сейчас оформляет контракт). деньги в размере 1000 долларов должны переводить ежемесячно на карточку ПриватБанка ( открыли виртуальную). потом планирует приходить в отделениие и забирать деньги через кассу. по поводу налогов - финмониторинг до последнего времени ОБЫЧНО ( понятно что есть исключения) отслеживает такую сумму? сам ПриватБанка не блокирует карточки ( счёт) при поступлении 1000 в месяц?
Що їй заважає відкрити ФОП? І не трястися сплачуючи якихось нещасних 70$ на місяць? І на душі приємно - країні допоможе у цей скрутний час і собі буде добавка до пенсії і нерви спокійні, чи ми не шукаємо легких шляхів і хочемо побігати по граблях щоб сплатити значно більше решалам-прокурорам і т.і. А потім будемо волати тут про корупцію, злодійство у верхах? А на себе в дзеркало глянути? Питаємо як вкрасти у держави щоб не платити податки? Це нормально?
так продавай $ по 29.25, патріоте, чого піну піднімаєш?
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:25
UA написав: asti написав: UA написав:
Граждане валютные спекулянты
А что сейчас с приемом самую малость ветких купюр предпоследнего образца?
Зелена тумба вам у поміч, якщо ні - тоді тільки до валютників з дисконтом, або дочекайтесь чергової "хвилі" на готівковому ринку - тоді гребуть усе підряд
))
Так вот я и удивлен, что не гребут всё подряд
И это при отсутствии завоза наличного доллара уже полгода.
А тут всі сміялись, коли я розповідав, що люди шукали долар в синьому варіанті, гарлапанили: "какая разница".]]] А виходить є?)))
Якщо ви уважно читали гілку, то помітили, що зараз Одеса по курсам зрівнялась зі Львом.
Львів то зрозуміло, там постачають валюту заробітчани, а ось чому зараз така дешева Одеса?
Справа в тому, що порт не працює, товари з Китая і Турції не приходять за валюту в панчохах, ось і все, на валюту вже немає попиту від контрабандистів і їх не прискіпливість до купюр вже дається взнаки, бо за кордоном хавають будь який стан долара, ну в межах розумного звичайно.
Так ось попит залишився тільки від доларових хомяків, які збирають валюту на старість і чорний день, чи на якісь великі покупки, тіпа авто, хата, земельна ділянка. Тому хомякі думають на крок вперед і задають собі питання, що буде коли прийде час здавати чи витрачати? Не завернуть мені потерту соточку 2006-го року народження?
Тому краще знайду синю, щоб не було потім кохання мозгів і зайвих втрат.
Ось така х малята.
По курсу, Київ 36.65 на 36.80, падаємо(с).
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:45
Василь-Рівне написав: evvk1 написав:
может подскажете, скажем так "чайник". жена не работает , нашла работу дистанционно за рубежом ( сейчас оформляет контракт). деньги в размере 1000 долларов должны переводить ежемесячно на карточку ПриватБанка ( открыли виртуальную). потом планирует приходить в отделениие и забирать деньги через кассу. по поводу налогов - финмониторинг до последнего времени ОБЫЧНО ( понятно что есть исключения) отслеживает такую сумму? сам ПриватБанка не блокирует карточки ( счёт) при поступлении 1000 в месяц?
Що їй заважає відкрити ФОП? І не трястися сплачуючи якихось нещасних 70$ на місяць? І на душі приємно - країні допоможе у цей скрутний час і собі буде добавка до пенсії і нерви спокійні, чи ми не шукаємо легких шляхів і хочемо побігати по граблях щоб сплатити значно більше решалам-прокурорам і т.і. А потім будемо волати тут про корупцію, злодійство у верхах? А на себе в дзеркало глянути? Питаємо як вкрасти у держави щоб не платити податки? Це нормально?
жена всю жизнь работала на предприятиях , которые 100% оплачивали белой зарплатой. когда началась война предприятие закрылось , пошла на биржу. должны были платить 18000 - минус 30%, в связи с войной ей должны были платить максимально 9500 пару месяцев заплатили, а потом сказали " по новым законом имеем право давать любую работу на 6500 условно, три отказа пошла вон" - есть работы уборщицы - 8 часов за минимальную, есть работа грузчика за эти же деньги, понятно, что написала отказ сразу на помощь, повезло то , что нашла работу за рубежом буквально недавно. а осадок как государство относится к свои людям...и самое обидное будет потом, когда работы по её специализации будет очень много, а специалистов ( инженер проектировщик по одной специальности нефтегазового комплеса) , которые сразу могут работать - только определённое количество , и уверен ей потом позвонят "подымай Украину", но пойдет она на зарплату в два раза меньше условно и при таком отношении государства... мы за Украину с ней , понятно, но как зодолбало, кск государствао Постоянно вытерает ноги об тебя.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:53
evvk1 написав:
три отказа пошла вон
так надо было взять направление на грузчика
работодатель бы посмотрел и поставил в направление что кандитат не соответствует требованиям
главное определится чего хочется - приспосабливаться к жизни в стране или зарабатывать деньги согласно возможностям
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:07
wtf написав: evvk1 написав:
три отказа пошла вон
так надо было взять направление на грузчика
работодатель бы посмотрел и поставил в направление что кандитат не соответствует требованиям
главное определится чего хочется - приспосабливаться к жизни в стране или зарабатывать деньги согласно возможностям
слуги хай і приспосаблються.
державні мужі думають, що їх як не буде, то все розвалиться
пропоную почитати "як мужик двох генералів прокормив"
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:17
Василь-Рівне написав: evvk1 написав:
может подскажете, скажем так "чайник". жена не работает , нашла работу дистанционно за рубежом ( сейчас оформляет контракт). деньги в размере 1000 долларов должны переводить ежемесячно на карточку ПриватБанка ( открыли виртуальную). потом планирует приходить в отделениие и забирать деньги через кассу. по поводу налогов - финмониторинг до последнего времени ОБЫЧНО ( понятно что есть исключения) отслеживает такую сумму? сам ПриватБанка не блокирует карточки ( счёт) при поступлении 1000 в месяц?
Що їй заважає відкрити ФОП? І не трястися сплачуючи якихось нещасних 70$ на місяць? І на душі приємно - країні допоможе у цей скрутний час і собі буде добавка до пенсії і нерви спокійні, чи ми не шукаємо легких шляхів і хочемо побігати по граблях щоб сплатити значно більше решалам-прокурорам і т.і. А потім будемо волати тут про корупцію, злодійство у верхах? А на себе в дзеркало глянути? Питаємо як вкрасти у держави щоб не платити податки? Це нормально?
Якщо буде ФОП, то на руки вийде приблизно - 690 з 1000.
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