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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9684968596869687
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Евро попер вверх
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:10

  UA написав:
  asti написав:
  UA написав:Граждане валютные спекулянты
А что сейчас с приемом самую малость ветких купюр предпоследнего образца?
Зелена тумба вам у поміч, якщо ні - тоді тільки до валютників з дисконтом, або дочекайтесь чергової "хвилі" на готівковому ринку - тоді гребуть усе підряд))

Так вот я и удивлен, что не гребут всё подряд
И это при отсутствии завоза наличного доллара уже полгода.

Видимо завозят поездами, или карточными туристами
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:54

  Investor_K написав:Евро попер вверх



так Зебра же говорил не покупать :lol: - ну и сидите в гривне и долларе с битком, а я чуток в евро пересижу...
greenback1996
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