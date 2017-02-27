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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лип, 2022 20:10
Евро попер вверх
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Investor_K
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Додано: Вів 19 лип, 2022 20:10
UA написав: asti написав: UA написав:
Граждане валютные спекулянты
А что сейчас с приемом самую малость ветких купюр предпоследнего образца?
Зелена тумба вам у поміч, якщо ні - тоді тільки до валютників з дисконтом, або дочекайтесь чергової "хвилі" на готівковому ринку - тоді гребуть усе підряд
))
Так вот я и удивлен, что не гребут всё подряд
И это при отсутствии завоза наличного доллара уже полгода.
Видимо завозят поездами, или карточными туристами
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Додано: Вів 19 лип, 2022 20:54
Investor_K написав:
Евро попер вверх
так Зебра же говорил не покупать
- ну и сидите в гривне и долларе с битком, а я чуток в евро пересижу...
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