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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9684968596869687
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:28

  somilitark написав:
  UA написав:Так вот я и удивлен, что не гребут всё подряд
И это при отсутствии завоза наличного доллара уже полгода.

А тут всі сміялись, коли я розповідав, що люди шукали долар в синьому варіанті, гарлапанили: "какая разница".]]] А виходить є?)))
Якщо ви уважно читали гілку, то помітили, що зараз Одеса по курсам зрівнялась зі Львом.
Львів то зрозуміло, там постачають валюту заробітчани, а ось чому зараз така дешева Одеса?
Справа в тому, що порт не працює, товари з Китая і Турції не приходять за валюту в панчохах, ось і все, на валюту вже немає попиту від контрабандистів і їх не прискіпливість до купюр вже дається взнаки, бо за кордоном хавають будь який стан долара, ну в межах розумного звичайно.
Так ось попит залишився тільки від доларових хомяків, які збирають валюту на старість і чорний день, чи на якісь великі покупки, тіпа авто, хата, земельна ділянка. Тому хомякі думають на крок вперед і задають собі питання, що буде коли прийде час здавати чи витрачати? Не завернуть мені потерту соточку 2006-го року народження?
Тому краще знайду синю, щоб не було потім кохання мозгів і зайвих втрат.
Ось така х малята.
По курсу, Київ 36.65 на 36.80, падаємо(с).

У меня до войны две сделки по продаже сорвалось т.к. покупатели приносили на сделку банкноты вероятно вынутые из под груши в трёхлитровых банках.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Евро попер вверх
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:10

  UA написав:
  asti написав:
  UA написав:Граждане валютные спекулянты
А что сейчас с приемом самую малость ветких купюр предпоследнего образца?
Зелена тумба вам у поміч, якщо ні - тоді тільки до валютників з дисконтом, або дочекайтесь чергової "хвилі" на готівковому ринку - тоді гребуть усе підряд))

Так вот я и удивлен, что не гребут всё подряд
И это при отсутствии завоза наличного доллара уже полгода.

Видимо завозят поездами, или карточными туристами
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:54

  Investor_K написав:Евро попер вверх



так Зебра же говорил не покупать :lol: - ну и сидите в гривне и долларе с битком, а я чуток в евро пересижу...
greenback1996
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:26

Дефолт

Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/19/689344/
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:31

  Moneta написав:Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/19/689344/


і хто у світі після цього буде працювати із нами?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:39

greenozon ті хто хочуть, щоб ми зупинили Росію.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:40

  moveton написав:
  evvk1 написав:по поводу налогов - финмониторинг до последнего времени ОБЫЧНО ( понятно что есть исключения) отслеживает такую сумму? сам ПриватБанка не блокирует карточки ( счёт) при поступлении 1000 в месяц?

По собственному опыту могу сказать, что в тот год, когда у Привата ещё были долларовые банкоматы, он чихать хотел на 2-2.5к$, которые ко мне заезжали ежемесячно. А тогда это были более деньги, чем сейчас. По идее, до 400к грн эквивалента (наверное, даже по курсу НБУ) в месяц финмониторингу будет плевать, а налоговая у нас и вовсе физиков не отслеживает (может отработать только, если кто-то специально нажалуется, например, банк за прощённый кредит). Правда, временами выходят новости, что кому-то блокнули карточку чуть ли не за 100 грн, но мне кажется, что это исключительные случаи.

С вероятностью в 50% карту заблокируют до выяснения "назначения платежа". Если вы не публичное лицо/не родственник публичного лица. Если таков - 100% заблокируют.
3134ant
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:19

  Moneta написав:Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/19/689344/

Есть еще желающие приобрести ОВГЗ?
antey1969
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  #<1 ... 9684968596869687
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