UA написав:Так вот я и удивлен, что не гребут всё подряд И это при отсутствии завоза наличного доллара уже полгода.
А тут всі сміялись, коли я розповідав, що люди шукали долар в синьому варіанті, гарлапанили: "какая разница".]]] А виходить є?))) Якщо ви уважно читали гілку, то помітили, що зараз Одеса по курсам зрівнялась зі Львом. Львів то зрозуміло, там постачають валюту заробітчани, а ось чому зараз така дешева Одеса? Справа в тому, що порт не працює, товари з Китая і Турції не приходять за валюту в панчохах, ось і все, на валюту вже немає попиту від контрабандистів і їх не прискіпливість до купюр вже дається взнаки, бо за кордоном хавають будь який стан долара, ну в межах розумного звичайно. Так ось попит залишився тільки від доларових хомяків, які збирають валюту на старість і чорний день, чи на якісь великі покупки, тіпа авто, хата, земельна ділянка. Тому хомякі думають на крок вперед і задають собі питання, що буде коли прийде час здавати чи витрачати? Не завернуть мені потерту соточку 2006-го року народження? Тому краще знайду синю, щоб не було потім кохання мозгів і зайвих втрат. Ось така х малята. По курсу, Київ 36.65 на 36.80, падаємо(с).
У меня до войны две сделки по продаже сорвалось т.к. покупатели приносили на сделку банкноты вероятно вынутые из под груши в трёхлитровых банках.
Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.
Moneta написав:Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.
evvk1 написав:по поводу налогов - финмониторинг до последнего времени ОБЫЧНО ( понятно что есть исключения) отслеживает такую сумму? сам ПриватБанка не блокирует карточки ( счёт) при поступлении 1000 в месяц?
По собственному опыту могу сказать, что в тот год, когда у Привата ещё были долларовые банкоматы, он чихать хотел на 2-2.5к$, которые ко мне заезжали ежемесячно. А тогда это были более деньги, чем сейчас. По идее, до 400к грн эквивалента (наверное, даже по курсу НБУ) в месяц финмониторингу будет плевать, а налоговая у нас и вовсе физиков не отслеживает (может отработать только, если кто-то специально нажалуется, например, банк за прощённый кредит). Правда, временами выходят новости, что кому-то блокнули карточку чуть ли не за 100 грн, но мне кажется, что это исключительные случаи.
С вероятностью в 50% карту заблокируют до выяснения "назначения платежа". Если вы не публичное лицо/не родственник публичного лица. Если таков - 100% заблокируют.
Moneta написав:Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.