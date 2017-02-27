Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.
Moneta написав:Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.
evvk1 написав:по поводу налогов - финмониторинг до последнего времени ОБЫЧНО ( понятно что есть исключения) отслеживает такую сумму? сам ПриватБанка не блокирует карточки ( счёт) при поступлении 1000 в месяц?
По собственному опыту могу сказать, что в тот год, когда у Привата ещё были долларовые банкоматы, он чихать хотел на 2-2.5к$, которые ко мне заезжали ежемесячно. А тогда это были более деньги, чем сейчас. По идее, до 400к грн эквивалента (наверное, даже по курсу НБУ) в месяц финмониторингу будет плевать, а налоговая у нас и вовсе физиков не отслеживает (может отработать только, если кто-то специально нажалуется, например, банк за прощённый кредит). Правда, временами выходят новости, что кому-то блокнули карточку чуть ли не за 100 грн, но мне кажется, что это исключительные случаи.
С вероятностью в 50% карту заблокируют до выяснения "назначения платежа". Если вы не публичное лицо/не родственник публичного лица. Если таков - 100% заблокируют.