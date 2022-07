Ви здивуєтесь, але саме Німеччину зараз називають New sick man of Europe (найбільш хворою людиною Європи). Раніше це були Греція, Італія та навіть Британія.Трапилася неймовірна подія — у Німеччині стався перший торговельний дефіцит (у травні). Поки що невеликий — лише 1 мільярд євро — але дуже налякав усіх.Ось як (виявляється) була вибудована бізнес-модель Німеччини як країни:1) Купуєш дуже дешеві нафту та газ із Росії.2) Використовуєш їх як сировину для виробництва різних крутих штук у хімічній промисловості або як енергію в інших галузях.3) Експортуєш усе, що отримали, до Китаю.4) Профіт!Політиків та народ не бентежило, що залежність від двох таких авторитарних режимів є небезпечною. Німеччина залежить від Росії, приблизно на третину свого загального споживання енергії. Тепер вони з цієї голки намагаються зіскочити.Щодо Китаю — то теж все непросто. Німці мали ідею (смішну, на мій погляд): «Якщо ми багато торгуватимемо з Китаєм, то вони зрозуміють, як гарно влаштовані капіталізм і демократія, і будуть змінюватися в правильний бік!». Навіть назвали цей підхід: Wandel durch Handel — Change Through Trade — Трансформація за допомогою торгівлі. ...Ну і Китай, звісно, ще й сам собі в ногу вистрілив своєю політикою zero-COVID, зупинивши цілі заводи та міста.Коротше — німецьке диво раптом перестає бути дивом.І в цей момент Україна приходить і каже: «Мені потрібно дуже багацько грошей! Важко уявити, що це прохання знайде порозуміння серед німців, де припинила зростання економіка, торговельний дефіцит та інфляція — на рівні 10%.