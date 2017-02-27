Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.
Moneta написав:Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.
evvk1 написав:по поводу налогов - финмониторинг до последнего времени ОБЫЧНО ( понятно что есть исключения) отслеживает такую сумму? сам ПриватБанка не блокирует карточки ( счёт) при поступлении 1000 в месяц?
По собственному опыту могу сказать, что в тот год, когда у Привата ещё были долларовые банкоматы, он чихать хотел на 2-2.5к$, которые ко мне заезжали ежемесячно. А тогда это были более деньги, чем сейчас. По идее, до 400к грн эквивалента (наверное, даже по курсу НБУ) в месяц финмониторингу будет плевать, а налоговая у нас и вовсе физиков не отслеживает (может отработать только, если кто-то специально нажалуется, например, банк за прощённый кредит). Правда, временами выходят новости, что кому-то блокнули карточку чуть ли не за 100 грн, но мне кажется, что это исключительные случаи.
С вероятностью в 50% карту заблокируют до выяснения "назначения платежа". Если вы не публичное лицо/не родственник публичного лица. Если таков - 100% заблокируют.
Zebra написав:затмение пристарелой ЕС все больше чувствуется. Средний возраст коренного созидательного немца скоро будет 50 лет, а молодежь арабо-немецкая и арабо-французкая уже не так созидательна
Є ще деякі причини німецької кризи крім старіння бебі-бумерів:
Ви здивуєтесь, але саме Німеччину зараз називають New sick man of Europe (найбільш хворою людиною Європи). Раніше це були Греція, Італія та навіть Британія. Трапилася неймовірна подія — у Німеччині стався перший торговельний дефіцит (у травні). Поки що невеликий — лише 1 мільярд євро — але дуже налякав усіх. Ось як (виявляється) була вибудована бізнес-модель Німеччини як країни: 1) Купуєш дуже дешеві нафту та газ із Росії. 2) Використовуєш їх як сировину для виробництва різних крутих штук у хімічній промисловості або як енергію в інших галузях. 3) Експортуєш усе, що отримали, до Китаю. 4) Профіт! Політиків та народ не бентежило, що залежність від двох таких авторитарних режимів є небезпечною. Німеччина залежить від Росії, приблизно на третину свого загального споживання енергії. Тепер вони з цієї голки намагаються зіскочити. Щодо Китаю — то теж все непросто. Німці мали ідею (смішну, на мій погляд): «Якщо ми багато торгуватимемо з Китаєм, то вони зрозуміють, як гарно влаштовані капіталізм і демократія, і будуть змінюватися в правильний бік!». Навіть назвали цей підхід: Wandel durch Handel — Change Through Trade — Трансформація за допомогою торгівлі. ... Ну і Китай, звісно, ще й сам собі в ногу вистрілив своєю політикою zero-COVID, зупинивши цілі заводи та міста. Коротше — німецьке диво раптом перестає бути дивом. І в цей момент Україна приходить і каже: «Мені потрібно дуже багацько грошей! Важко уявити, що це прохання знайде порозуміння серед німців, де припинила зростання економіка, торговельний дефіцит та інфляція — на рівні 10%. https://nv.ua/ukr/opinion/nimechchina-k ... 54476.html
Так що економіка ЄС в непростій ситуації, але дешевий євро їй в поміч.
так Зебра же говорил не покупать - ну и сидите в гривне и долларе с битком, а я чуток в евро пересижу...
Поддержку настроениям оказали новости о том, что ЕЦБ рассматривает возможность повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов, то есть больше, чем ожидалось, на своем заседании в четверг.
"Если завтра мы действительно увидим возобновление поставок российского газа, это будет хорошей новостью для пары евро/доллар, и в ближайшей перспективе евро может немного укрепиться и еще больше отойти от паритета", - сказала Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.
"Но я все еще беспокоюсь о паре евро/доллар, я думаю, что тренд вниз все еще сохраняется... потенциальный ястребиный поворот со стороны ЕЦБ, возможно, не сможет оказать устойчивой поддержки".