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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9685968696879688>
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:54

  Investor_K написав:Евро попер вверх



так Зебра же говорил не покупать :lol: - ну и сидите в гривне и долларе с битком, а я чуток в евро пересижу...
greenback1996
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:26

Дефолт

Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/19/689344/
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:31

  Moneta написав:Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/19/689344/


і хто у світі після цього буде працювати із нами?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:39

greenozon ті хто хочуть, щоб ми зупинили Росію.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:40

  moveton написав:
  evvk1 написав:по поводу налогов - финмониторинг до последнего времени ОБЫЧНО ( понятно что есть исключения) отслеживает такую сумму? сам ПриватБанка не блокирует карточки ( счёт) при поступлении 1000 в месяц?

По собственному опыту могу сказать, что в тот год, когда у Привата ещё были долларовые банкоматы, он чихать хотел на 2-2.5к$, которые ко мне заезжали ежемесячно. А тогда это были более деньги, чем сейчас. По идее, до 400к грн эквивалента (наверное, даже по курсу НБУ) в месяц финмониторингу будет плевать, а налоговая у нас и вовсе физиков не отслеживает (может отработать только, если кто-то специально нажалуется, например, банк за прощённый кредит). Правда, временами выходят новости, что кому-то блокнули карточку чуть ли не за 100 грн, но мне кажется, что это исключительные случаи.

С вероятностью в 50% карту заблокируют до выяснения "назначения платежа". Если вы не публичное лицо/не родственник публичного лица. Если таков - 100% заблокируют.
3134ant
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:30

  3134ant написав:С вероятностью в 50% карту заблокируют до выяснения "назначения платежа". Если вы не публичное лицо/не родственник публичного лица. Если таков - 100% заблокируют.

(вытирая слёзы) Родственника публичного лица жалко. Про 50% согласен: или заблокируют или нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 00:45

  Investor_K написав:Евро попер вверх

Как попер так и полетит обратно, кубарем, возможно даже ниже 0.90
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 05:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:затмение пристарелой ЕС все больше чувствуется. Средний возраст коренного созидательного немца скоро будет 50 лет, а молодежь арабо-немецкая и арабо-французкая уже не так созидательна

Є ще деякі причини німецької кризи крім старіння бебі-бумерів:
Ви здивуєтесь, але саме Німеччину зараз називають New sick man of Europe (найбільш хворою людиною Європи). Раніше це були Греція, Італія та навіть Британія.
Трапилася неймовірна подія — у Німеччині стався перший торговельний дефіцит (у травні). Поки що невеликий — лише 1 мільярд євро — але дуже налякав усіх.
Ось як (виявляється) була вибудована бізнес-модель Німеччини як країни:
1) Купуєш дуже дешеві нафту та газ із Росії.
2) Використовуєш їх як сировину для виробництва різних крутих штук у хімічній промисловості або як енергію в інших галузях.
3) Експортуєш усе, що отримали, до Китаю.
4) Профіт!
Політиків та народ не бентежило, що залежність від двох таких авторитарних режимів є небезпечною. Німеччина залежить від Росії, приблизно на третину свого загального споживання енергії. Тепер вони з цієї голки намагаються зіскочити.
Щодо Китаю — то теж все непросто. Німці мали ідею (смішну, на мій погляд): «Якщо ми багато торгуватимемо з Китаєм, то вони зрозуміють, як гарно влаштовані капіталізм і демократія, і будуть змінюватися в правильний бік!». Навіть назвали цей підхід: Wandel durch Handel — Change Through Trade — Трансформація за допомогою торгівлі. ...
Ну і Китай, звісно, ще й сам собі в ногу вистрілив своєю політикою zero-COVID, зупинивши цілі заводи та міста.
Коротше — німецьке диво раптом перестає бути дивом.
І в цей момент Україна приходить і каже: «Мені потрібно дуже багацько грошей! Важко уявити, що це прохання знайде порозуміння серед німців, де припинила зростання економіка, торговельний дефіцит та інфляція — на рівні 10%. https://nv.ua/ukr/opinion/nimechchina-k ... 54476.html

Так що економіка ЄС в непростій ситуації, але дешевий євро їй в поміч.
Ой+
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odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:17

  greenback1996 написав:
  Investor_K написав:Евро попер вверх



так Зебра же говорил не покупать :lol: - ну и сидите в гривне и долларе с битком, а я чуток в евро пересижу...


Поддержку настроениям оказали новости о том, что ЕЦБ рассматривает возможность повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов, то есть больше, чем ожидалось, на своем заседании в четверг.

"Если завтра мы действительно увидим возобновление поставок российского газа, это будет хорошей новостью для пары евро/доллар, и в ближайшей перспективе евро может немного укрепиться и еще больше отойти от паритета", - сказала Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.

"Но я все еще беспокоюсь о паре евро/доллар, я думаю, что тренд вниз все еще сохраняется... потенциальный ястребиный поворот со стороны ЕЦБ, возможно, не сможет оказать устойчивой поддержки".
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