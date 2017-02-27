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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лип, 2022 08:19
Кабінет міністрів затвердив залучення чергового гранту від Сполучених Штатів Америки в розмірі 4,5 млрд доларів.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, ці кошти надійдуть через цільовий фонд, створений Світовим банком.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 08:29
75stasstas75 написав: Investor_K написав:
Евро попер вверх
Как попер так и полетит обратно, кубарем, возможно даже ниже 0.90
евро мав рост на чутках (турбіна , ПП-1, рос.газ і інше)...якщо це тільки чутки, то наступного тижня буде відкад до парітету, потім знов чутки
прогноз: евро буде в карідорі 0,99-1,03 ще 2 місяця
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Додано: Сер 20 лип, 2022 08:46
к концу месяца можем увидеть в обм. курс дол. 36.00
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 20 лип, 2022 08:58
Игорь Алексеевич написав:
к концу месяца можем увидеть в обм. курс дол. 36.00
можем увидеть, а можем и не увидеть.
или можем увидеть только на прием.
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