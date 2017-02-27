так Зебра же говорил не покупать - ну и сидите в гривне и долларе с битком, а я чуток в евро пересижу...
Поддержку настроениям оказали новости о том, что ЕЦБ рассматривает возможность повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов, то есть больше, чем ожидалось, на своем заседании в четверг.
"Если завтра мы действительно увидим возобновление поставок российского газа, это будет хорошей новостью для пары евро/доллар, и в ближайшей перспективе евро может немного укрепиться и еще больше отойти от паритета", - сказала Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.
"Но я все еще беспокоюсь о паре евро/доллар, я думаю, что тренд вниз все еще сохраняется... потенциальный ястребиный поворот со стороны ЕЦБ, возможно, не сможет оказать устойчивой поддержки".