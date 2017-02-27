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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9685968696879688
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:17

  greenback1996 написав:
  Investor_K написав:Евро попер вверх



так Зебра же говорил не покупать :lol: - ну и сидите в гривне и долларе с битком, а я чуток в евро пересижу...


Поддержку настроениям оказали новости о том, что ЕЦБ рассматривает возможность повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов, то есть больше, чем ожидалось, на своем заседании в четверг.

"Если завтра мы действительно увидим возобновление поставок российского газа, это будет хорошей новостью для пары евро/доллар, и в ближайшей перспективе евро может немного укрепиться и еще больше отойти от паритета", - сказала Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.

"Но я все еще беспокоюсь о паре евро/доллар, я думаю, что тренд вниз все еще сохраняется... потенциальный ястребиный поворот со стороны ЕЦБ, возможно, не сможет оказать устойчивой поддержки".
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:19

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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:29

  75stasstas75 написав:
  Investor_K написав:Евро попер вверх

Как попер так и полетит обратно, кубарем, возможно даже ниже 0.90


евро мав рост на чутках (турбіна , ПП-1, рос.газ і інше)...якщо це тільки чутки, то наступного тижня буде відкад до парітету, потім знов чутки

прогноз: евро буде в карідорі 0,99-1,03 ще 2 місяця
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:46

к концу месяца можем увидеть в обм. курс дол. 36.00
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:58

  Игорь Алексеевич написав:к концу месяца можем увидеть в обм. курс дол. 36.00


можем увидеть, а можем и не увидеть.
или можем увидеть только на прием.
:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:44

  Alex2007 написав:
  Игорь Алексеевич написав:к концу месяца можем увидеть в обм. курс дол. 36.00


можем увидеть, а можем и не увидеть.
или можем увидеть только на прием.
:D

Краще би побачити ринковий курс на міжбанку, а не фікосований як при Азірову/Арбузову/Януковичу

Як писав ДС - курс/ринок має дихати.

А йому пережали дихалку на півроку.
flyman
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