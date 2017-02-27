так Зебра же говорил не покупать - ну и сидите в гривне и долларе с битком, а я чуток в евро пересижу...
Поддержку настроениям оказали новости о том, что ЕЦБ рассматривает возможность повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов, то есть больше, чем ожидалось, на своем заседании в четверг.
"Если завтра мы действительно увидим возобновление поставок российского газа, это будет хорошей новостью для пары евро/доллар, и в ближайшей перспективе евро может немного укрепиться и еще больше отойти от паритета", - сказала Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.
"Но я все еще беспокоюсь о паре евро/доллар, я думаю, что тренд вниз все еще сохраняется... потенциальный ястребиный поворот со стороны ЕЦБ, возможно, не сможет оказать устойчивой поддержки".
Василь-Рівне написав: Що їй заважає відкрити ФОП? І не трястися сплачуючи якихось нещасних 70$ на місяць? І на душі приємно - країні допоможе у цей скрутний час і собі буде добавка до пенсії і нерви спокійні, чи ми не шукаємо легких шляхів і хочемо побігати по граблях щоб сплатити значно більше решалам-прокурорам і т.і. А потім будемо волати тут про корупцію, злодійство у верхах? А на себе в дзеркало глянути? Питаємо як вкрасти у держави щоб не платити податки? Це нормально?
жена всю жизнь работала на предприятиях , которые 100% оплачивали белой зарплатой. когда началась война предприятие закрылось , пошла на биржу. должны были платить 18000 - минус 30%, в связи с войной ей должны были платить максимально 9500 пару месяцев заплатили, а потом сказали " по новым законом имеем право давать любую работу на 6500 условно, три отказа пошла вон" - есть работы уборщицы - 8 часов за минимальную, есть работа грузчика за эти же деньги, понятно, что написала отказ сразу на помощь, повезло то , что нашла работу за рубежом буквально недавно. а осадок как государство относится к свои людям...и самое обидное будет потом, когда работы по её специализации будет очень много, а специалистов ( инженер проектировщик по одной специальности нефтегазового комплеса) , которые сразу могут работать - только определённое количество , и уверен ей потом позвонят "подымай Украину", но пойдет она на зарплату в два раза меньше условно и при таком отношении государства... мы за Украину с ней , понятно, но как зодолбало, кск государствао Постоянно вытерает ноги об тебя.
Ваша історія не єдина. І навіть не під час ВП. Буває і так, що після 17 років пахання на підприємстві без відпусток, без лікарняних, тому що вкрай потрібен на роботі, потім скорочують зі словами, "держава зараз не потребує ваших послуг", років так у 47-50 чому особисто на комісії зі скорочення була свідком. Після чого ми дивуємося, що люди більше не вірять у якісь міфи. Ти потрібен тільки собі, сім'ї можливо парі друзів. И у скрутну хвилину це відпрацьовує на 100%. Тож думайте про себе, про Вас ніхто думати не буде.