evvk1 написав:

Василь-Рівне написав: Що їй заважає відкрити ФОП? І не трястися сплачуючи якихось нещасних 70$ на місяць? І на душі приємно - країні допоможе у цей скрутний час і собі буде добавка до пенсії і нерви спокійні, чи ми не шукаємо легких шляхів і хочемо побігати по граблях щоб сплатити значно більше решалам-прокурорам і т.і. А потім будемо волати тут про корупцію, злодійство у верхах? А на себе в дзеркало глянути? Питаємо як вкрасти у держави щоб не платити податки? Це нормально?

жена всю жизнь работала на предприятиях , которые 100% оплачивали белой зарплатой. когда началась война предприятие закрылось , пошла на биржу. должны были платить 18000 - минус 30%, в связи с войной ей должны были платить максимально 9500 пару месяцев заплатили, а потом сказали " по новым законом имеем право давать любую работу на 6500 условно, три отказа пошла вон" - есть работы уборщицы - 8 часов за минимальную, есть работа грузчика за эти же деньги, понятно, что написала отказ сразу на помощь, повезло то , что нашла работу за рубежом буквально недавно. а осадок как государство относится к свои людям...и самое обидное будет потом, когда работы по её специализации будет очень много, а специалистов ( инженер проектировщик по одной специальности нефтегазового комплеса) , которые сразу могут работать - только определённое количество , и уверен ей потом позвонят "подымай Украину", но пойдет она на зарплату в два раза меньше условно и при таком отношении государства... мы за Украину с ней , понятно, но как зодолбало, кск государствао Постоянно вытерает ноги об тебя.