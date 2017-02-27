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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9686968796889689>
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:17

  greenback1996 написав:
  Investor_K написав:Евро попер вверх



так Зебра же говорил не покупать :lol: - ну и сидите в гривне и долларе с битком, а я чуток в евро пересижу...


Поддержку настроениям оказали новости о том, что ЕЦБ рассматривает возможность повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов, то есть больше, чем ожидалось, на своем заседании в четверг.

"Если завтра мы действительно увидим возобновление поставок российского газа, это будет хорошей новостью для пары евро/доллар, и в ближайшей перспективе евро может немного укрепиться и еще больше отойти от паритета", - сказала Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.

"Но я все еще беспокоюсь о паре евро/доллар, я думаю, что тренд вниз все еще сохраняется... потенциальный ястребиный поворот со стороны ЕЦБ, возможно, не сможет оказать устойчивой поддержки".
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:19

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Востаннє редагувалось jump в Сер 20 лип, 2022 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:29

  75stasstas75 написав:
  Investor_K написав:Евро попер вверх

Как попер так и полетит обратно, кубарем, возможно даже ниже 0.90


евро мав рост на чутках (турбіна , ПП-1, рос.газ і інше)...якщо це тільки чутки, то наступного тижня буде відкад до парітету, потім знов чутки

прогноз: евро буде в карідорі 0,99-1,03 ще 2 місяця
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:46

к концу месяца можем увидеть в обм. курс дол. 36.00
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:58

  Игорь Алексеевич написав:к концу месяца можем увидеть в обм. курс дол. 36.00


можем увидеть, а можем и не увидеть.
или можем увидеть только на прием.
:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:44

  Alex2007 написав:
  Игорь Алексеевич написав:к концу месяца можем увидеть в обм. курс дол. 36.00


можем увидеть, а можем и не увидеть.
или можем увидеть только на прием.
:D

Краще би побачити ринковий курс на міжбанку, а не фікосований як при Азірову/Арбузову/Януковичу

Як писав ДС - курс/ринок має дихати.

А йому пережали дихалку на півроку.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:35

  Alex2007 написав:
  Игорь Алексеевич написав:к концу месяца можем увидеть в обм. курс дол. 36.00


можем увидеть, а можем и не увидеть.
или можем увидеть только на прием.
:D


я думаю сделают недельный последний летний коридор по 36, а может даже и в один день 35,8, всем тем кто ждал затарится по 29.00.
а потом начнётся осенний шторм 38, 40 и т.д.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:48

Каждый месяц одно и тоже, после 20 числа прижимают курс, чтобы побрить кредитчиков, начинаются мечты про ревальвацию, 1 числа все возвращается на круги свои, а то и новым максимумам. :mrgreen:

Только НБУ сжигает от месяца к месяцу все больше ЗВР.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:14

  evvk1 написав:
Василь-Рівне написав: Що їй заважає відкрити ФОП? І не трястися сплачуючи якихось нещасних 70$ на місяць? І на душі приємно - країні допоможе у цей скрутний час і собі буде добавка до пенсії і нерви спокійні, чи ми не шукаємо легких шляхів і хочемо побігати по граблях щоб сплатити значно більше решалам-прокурорам і т.і. А потім будемо волати тут про корупцію, злодійство у верхах? А на себе в дзеркало глянути? Питаємо як вкрасти у держави щоб не платити податки? Це нормально?
жена всю жизнь работала на предприятиях , которые 100% оплачивали белой зарплатой. когда началась война предприятие закрылось , пошла на биржу. должны были платить 18000 - минус 30%, в связи с войной ей должны были платить максимально 9500 пару месяцев заплатили, а потом сказали " по новым законом имеем право давать любую работу на 6500 условно, три отказа пошла вон" - есть работы уборщицы - 8 часов за минимальную, есть работа грузчика за эти же деньги, понятно, что написала отказ сразу на помощь, повезло то , что нашла работу за рубежом буквально недавно. а осадок как государство относится к свои людям...и самое обидное будет потом, когда работы по её специализации будет очень много, а специалистов ( инженер проектировщик по одной специальности нефтегазового комплеса) , которые сразу могут работать - только определённое количество , и уверен ей потом позвонят "подымай Украину", но пойдет она на зарплату в два раза меньше условно и при таком отношении государства... мы за Украину с ней , понятно, но как зодолбало, кск государствао Постоянно вытерает ноги об тебя.

Ваша історія не єдина. І навіть не під час ВП.
Буває і так, що після 17 років пахання на підприємстві без відпусток, без лікарняних, тому що вкрай потрібен на роботі, потім скорочують зі словами, "держава зараз не потребує ваших послуг", років так у 47-50 чому особисто на комісії зі скорочення була свідком.
Після чого ми дивуємося, що люди більше не вірять у якісь міфи. Ти потрібен тільки собі, сім'ї можливо парі друзів. И у скрутну хвилину це відпрацьовує на 100%.
Тож думайте про себе, про Вас ніхто думати не буде.
  Игорь Алексеевич написав:я думаю сделают недельный последний летний коридор по 36, а может даже и в один день 35,8, всем тем кто ждал затарится по 29.00.
а потом начнётся осенний шторм 38, 40 и т.д.

Це для якихось категорій?
"Успішн" не лише конвертнули вчасно, під них і коридор зробили для вивезення.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  копейка написав:Це для якихось категорій?
"Успішн"і не лише конвертнули, під них і коридор зробили для вивезення.


Так за это время ещё у некоторых опять произошёл приход в грн.
надо и и их превратить в у.е.))
Игорь Алексеевич
 
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