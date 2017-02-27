|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лип, 2022 14:16
НБУ збирається відмінити фіксований курс гривні, запроваджений у лютому
Про це повідомив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський – він каже, що дискусія у банківських колах вже добігає кінця, і фіксація курсу буде скасована вже найближчим часом.
Це рішення назріло давно: все одно за курсом НБУ купити долари не можна, бо банки продають їх на 5-6 гривень дорожче. А от країна, отримуючи валютні транші від міжнародних партнерів, втрачає на обміні валют сотні мільйонів гривень. Та й за товари українці платять по реальному курсу, а не тому, що у НБУ на папері. Так що єдиний, хто постраждає від відв’язки курсу – це спекулянти.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 3994
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лип, 2022 14:20
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................20.07.2022...........21.07.2022
дата розрахунку...............19.07.2022............20.07.2022
Євро..................................29,998...................29,8064...-0.64%
Долар США.......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0189 (вчера 1.0254).
Индекс доллара DXY в 15-00 106.98 (вчера 106.51)
Простояв со вчерашнего дня почти без движения, в последние пару часов доллар чуть приподнялся, но как-то не очень уверенно. Пока можно говорить о спокойствии на рынках.
Xenon
Понятно, что фиксированным курс не будет вечно.
Однако новостью я бы счел подобное заявление от НБУ, а не от непонятно кого. Пока такое заявление выглядит как попытка давления, особенно если присмотреться к совершенно популистской аргументации. Когда "представитель бизнеса" использует слово "спекуляция" как ругательство, это выглядит крайне подозрительно.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6556
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5492 раз.
- Подякували: 16928 раз.
-
- Профіль
-
51
27
31
2
Додано: Сер 20 лип, 2022 14:35
Xenon написав:
НБУ збирається відмінити фіксований курс гривні, запроваджений у лютому
звідки інформація? Щось на просторах інтернету такої новини не видно
-
kombinator
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 08.09.17
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лип, 2022 14:42
Сибарит написав:Xenon
Понятно, что фиксированным курс не будет вечно.
Однако новостью я бы счел подобное заявление от НБУ, а не от непонятно кого. Пока такое заявление выглядит как попытка давления, особенно если присмотреться к совершенно популистской аргументации. Когда "представитель бизнеса" использует слово "спекуляция" как ругательство, это выглядит крайне подозрительно.
А Ви чи не представник банківського бізнесу, який найбільше разом з імпортерами гріє руки на двох курсах?
купувати в НБУ по 29,5 і продавати по 35-36 по картам, такий собі бізнес з повітря, тут будь який олігарх позаздрить цій схемі
так само як купувати у НБУ долар по 29,5 а імпортований товар продавати начебто курс 36
звісно банкіри і імпортери будуть кричати дуже голосно, що не можна відміняти фіксований курс, але ніхто з них не зможе пояснити чому за рахунок резервів у час війни вони мають генерувати собі надприбутки
-
R12
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 16.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лип, 2022 14:58
UA написав:
У меня до войны две сделки по продаже сорвалось т.к. покупатели приносили на сделку банкноты вероятно вынутые из под груши в трёхлитровых банках.
- или вынутые отовсюду:
Amethyst написав: flysoulfly написав: Amethyst написав:
Валюту треба не в банк відносити, а примотувати скочем до тіла, свого тіла
всі-всі бакси примотувати до тіла?
Всі 100500 ?
Так, всі! Не сумнівайтеся, потім, після Перемоги, дякую скажете.
Нєє, ну мона, якщо зможете, упіхніть у внутрішні органи. Жінкам в цьому плані більш сподрушніше (і це реальний лайфхак)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 669
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 267 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30913
|32969396
|
Сер 20 лип, 2022 14:02
V2
|
|1615
|11280017
|
|
|7972
|22532893
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|