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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9686968796889689
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:16

НБУ збирається відмінити фіксований курс гривні, запроваджений у лютому

Про це повідомив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський – він каже, що дискусія у банківських колах вже добігає кінця, і фіксація курсу буде скасована вже найближчим часом.

Це рішення назріло давно: все одно за курсом НБУ купити долари не можна, бо банки продають їх на 5-6 гривень дорожче. А от країна, отримуючи валютні транші від міжнародних партнерів, втрачає на обміні валют сотні мільйонів гривень. Та й за товари українці платять по реальному курсу, а не тому, що у НБУ на папері. Так що єдиний, хто постраждає від відв’язки курсу – це спекулянти.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:20

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................20.07.2022...........21.07.2022
дата розрахунку...............19.07.2022............20.07.2022
Євро..................................29,998...................29,8064...-0.64%
Долар США.......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0189 (вчера 1.0254).

Индекс доллара DXY в 15-00 106.98 (вчера 106.51)
Простояв со вчерашнего дня почти без движения, в последние пару часов доллар чуть приподнялся, но как-то не очень уверенно. Пока можно говорить о спокойствии на рынках.

Xenon
Понятно, что фиксированным курс не будет вечно.
Однако новостью я бы счел подобное заявление от НБУ, а не от непонятно кого. Пока такое заявление выглядит как попытка давления, особенно если присмотреться к совершенно популистской аргументации. Когда "представитель бизнеса" использует слово "спекуляция" как ругательство, это выглядит крайне подозрительно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:35

  Xenon написав:
НБУ збирається відмінити фіксований курс гривні, запроваджений у лютому

звідки інформація? Щось на просторах інтернету такої новини не видно
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:42

  Сибарит написав:Xenon
Понятно, что фиксированным курс не будет вечно.
Однако новостью я бы счел подобное заявление от НБУ, а не от непонятно кого. Пока такое заявление выглядит как попытка давления, особенно если присмотреться к совершенно популистской аргументации. Когда "представитель бизнеса" использует слово "спекуляция" как ругательство, это выглядит крайне подозрительно.

:D А Ви чи не представник банківського бізнесу, який найбільше разом з імпортерами гріє руки на двох курсах?
купувати в НБУ по 29,5 і продавати по 35-36 по картам, такий собі бізнес з повітря, тут будь який олігарх позаздрить цій схемі
так само як купувати у НБУ долар по 29,5 а імпортований товар продавати начебто курс 36
звісно банкіри і імпортери будуть кричати дуже голосно, що не можна відміняти фіксований курс, але ніхто з них не зможе пояснити чому за рахунок резервів у час війни вони мають генерувати собі надприбутки
R12
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:58

  UA написав:У меня до войны две сделки по продаже сорвалось т.к. покупатели приносили на сделку банкноты вероятно вынутые из под груши в трёхлитровых банках.
- или вынутые отовсюду:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Валюту треба не в банк відносити, а примотувати скочем до тіла, свого тіла
всі-всі бакси примотувати до тіла? :shock: Всі 100500 ?
Так, всі! Не сумнівайтеся, потім, після Перемоги, дякую скажете.
Нєє, ну мона, якщо зможете, упіхніть у внутрішні органи. Жінкам в цьому плані більш сподрушніше (і це реальний лайфхак)
flysoulfly
 
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