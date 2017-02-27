НБУ збирається відмінити фіксований курс гривні, запроваджений у лютому
Про це повідомив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський – він каже, що дискусія у банківських колах вже добігає кінця, і фіксація курсу буде скасована вже найближчим часом.
Це рішення назріло давно: все одно за курсом НБУ купити долари не можна, бо банки продають їх на 5-6 гривень дорожче. А от країна, отримуючи валютні транші від міжнародних партнерів, втрачає на обміні валют сотні мільйонів гривень. Та й за товари українці платять по реальному курсу, а не тому, що у НБУ на папері. Так що єдиний, хто постраждає від відв’язки курсу – це спекулянти.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................20.07.2022...........21.07.2022 дата розрахунку...............19.07.2022............20.07.2022 Євро..................................29,998...................29,8064...-0.64% Долар США.......................29,2549.................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0189 (вчера 1.0254).
Индекс доллара DXY в 15-00 106.98 (вчера 106.51) Простояв со вчерашнего дня почти без движения, в последние пару часов доллар чуть приподнялся, но как-то не очень уверенно. Пока можно говорить о спокойствии на рынках.
Xenon Понятно, что фиксированным курс не будет вечно. Однако новостью я бы счел подобное заявление от НБУ, а не от непонятно кого. Пока такое заявление выглядит как попытка давления, особенно если присмотреться к совершенно популистской аргументации. Когда "представитель бизнеса" использует слово "спекуляция" как ругательство, это выглядит крайне подозрительно.
Сибарит написав:Xenon Понятно, что фиксированным курс не будет вечно. Однако новостью я бы счел подобное заявление от НБУ, а не от непонятно кого. Пока такое заявление выглядит как попытка давления, особенно если присмотреться к совершенно популистской аргументации. Когда "представитель бизнеса" использует слово "спекуляция" как ругательство, это выглядит крайне подозрительно.
А Ви чи не представник банківського бізнесу, який найбільше разом з імпортерами гріє руки на двох курсах? купувати в НБУ по 29,5 і продавати по 35-36 по картам, такий собі бізнес з повітря, тут будь який олігарх позаздрить цій схемі так само як купувати у НБУ долар по 29,5 а імпортований товар продавати начебто курс 36 звісно банкіри і імпортери будуть кричати дуже голосно, що не можна відміняти фіксований курс, але ніхто з них не зможе пояснити чому за рахунок резервів у час війни вони мають генерувати собі надприбутки
На грани: «Нафтогаз» запросил у государства субсидию на 150 млрд гривен
Украинский «Нафтогаз» запросил у Кабмина 150 млрд гривен из госбюджета, иначе компания не сможет закачать газ на зиму. Такое письмо отправил в правительство Украины глава компании Юрий Витренко.
«По решению правительства в подземных хранилищах к 1 октября должно быть 19 млрд куб.м газа. На сегодняшний день, учитывая 1 млрд собственной добычи в месяц, запас в ПХГ вырос до 11,5 млрд – к октябрю такими темпами можно увеличить объем лишь ориентировочно до 14 млрд куб.м. Чтобы выполнить задачу правительства и достичь отметки в 19 млрд кубов, НАК нужно импортировать еще 5,6 млрд куб.м. Учитывая уровень цен газа в Европе, на это потребуется 250 млрд гривен», — указано в письме.
Ранее «Нафтогаз» заявил кредиторам о возможной приостановке внешних платежей.
Если «Нафтогаз» не найдёт деньги, украинцы останутся зимой без газа. Да и даже если деньги найдутся - захочет ли Европа продавать газ Киеву - тоже вопрос открытый. Помимо этого на Украине упал уровень добычи газа и снизились поставки угля для ТЭЦ и ТЭС. Это все ставит под угрозу следующий отопительный сезон, подготовку к которому обычно начинают весной. С одной стороны, Украина существенно сократила потребление газа за счёт остановки или разрушения ряда промышленных предприятий. С другой — порты, через которые завозился уголь, заблокированы.
Учасники групи кредиторів вирішили ввести мораторій на обслуговування боргу до кінця 2023 року з можливістю продовження ще на рік.
На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну група офіційних кредиторів України, до складу якої входять шість із семи країн Великої сімки (G7), погодилися відтермінувати платежі за боргами України до 2024 року.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті німецького міністерства фінансів.
Вони також пропонують інвесторам погодитися на запропоновану Україною реструктуризацію ВВП-варантів.
Зі свого боку, учасники групи кредиторів в якості офіційних двосторонніх кредиторів України вирішили ввести мораторій на обслуговування боргу з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження ще на рік.
"Настійно закликаємо всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів швидко домовитися з Україною про призупинення обслуговування боргу", – йдеться в заяві.
До групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Великобританія і США. Група спостерігачів - Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.
"Велика сімка" має намір: вжити нових заходів, спрямованих проти російського військового виробництва і ланцюжків поставок;
ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, в тому числі до тих, що підтримують російську військово-промислову базу і технологічний сектор;
розширити санкції на сотні російських фізичних осіб і компаній;
підвищити мита на більш ніж 570 груп товарів з Росії вартістю близько 2,3 мільярда доларів;
обмежити участь Росії у світовій торгівлі, зокрема, скоротити доходи РФ від продажу золота (як і анонсувалося раніше).
27 червня 2022 року стало відомо про те, що країни G7 хочуть розширити санкції проти РФ.