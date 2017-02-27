Додано: Сер 20 лип, 2022 16:09

flyman



оце недолуге прогнозувало дефолт країни...відповідь, тобі москалику



Учасники групи кредиторів вирішили ввести мораторій на обслуговування боргу до кінця 2023 року з можливістю продовження ще на рік.



На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну група офіційних кредиторів України, до складу якої входять шість із семи країн Великої сімки (G7), погодилися відтермінувати платежі за боргами України до 2024 року.



Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті німецького міністерства фінансів.



Вони також пропонують інвесторам погодитися на запропоновану Україною реструктуризацію ВВП-варантів.



Зі свого боку, учасники групи кредиторів в якості офіційних двосторонніх кредиторів України вирішили ввести мораторій на обслуговування боргу з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження ще на рік.



"Настійно закликаємо всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів швидко домовитися з Україною про призупинення обслуговування боргу", – йдеться в заяві.



До групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Великобританія і США. Група спостерігачів - Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.



"Велика сімка" має намір:

вжити нових заходів, спрямованих проти російського військового виробництва і ланцюжків поставок;



ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, в тому числі до тих, що підтримують російську військово-промислову базу і технологічний сектор;



розширити санкції на сотні російських фізичних осіб і компаній;



підвищити мита на більш ніж 570 груп товарів з Росії вартістю близько 2,3 мільярда доларів;



обмежити участь Росії у світовій торгівлі, зокрема, скоротити доходи РФ від продажу золота (як і анонсувалося раніше).



27 червня 2022 року стало відомо про те, що країни G7 хочуть розширити санкції проти РФ.