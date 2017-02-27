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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9686968796889689
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:16

НБУ збирається відмінити фіксований курс гривні, запроваджений у лютому

Про це повідомив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський – він каже, що дискусія у банківських колах вже добігає кінця, і фіксація курсу буде скасована вже найближчим часом.

Це рішення назріло давно: все одно за курсом НБУ купити долари не можна, бо банки продають їх на 5-6 гривень дорожче. А от країна, отримуючи валютні транші від міжнародних партнерів, втрачає на обміні валют сотні мільйонів гривень. Та й за товари українці платять по реальному курсу, а не тому, що у НБУ на папері. Так що єдиний, хто постраждає від відв’язки курсу – це спекулянти.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:20

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................20.07.2022...........21.07.2022
дата розрахунку...............19.07.2022............20.07.2022
Євро..................................29,998...................29,8064...-0.64%
Долар США.......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0189 (вчера 1.0254).

Индекс доллара DXY в 15-00 106.98 (вчера 106.51)
Простояв со вчерашнего дня почти без движения, в последние пару часов доллар чуть приподнялся, но как-то не очень уверенно. Пока можно говорить о спокойствии на рынках.

Xenon
Понятно, что фиксированным курс не будет вечно.
Однако новостью я бы счел подобное заявление от НБУ, а не от непонятно кого. Пока такое заявление выглядит как попытка давления, особенно если присмотреться к совершенно популистской аргументации. Когда "представитель бизнеса" использует слово "спекуляция" как ругательство, это выглядит крайне подозрительно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:35

  Xenon написав:
НБУ збирається відмінити фіксований курс гривні, запроваджений у лютому

звідки інформація? Щось на просторах інтернету такої новини не видно
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:42

  Сибарит написав:Xenon
Понятно, что фиксированным курс не будет вечно.
Однако новостью я бы счел подобное заявление от НБУ, а не от непонятно кого. Пока такое заявление выглядит как попытка давления, особенно если присмотреться к совершенно популистской аргументации. Когда "представитель бизнеса" использует слово "спекуляция" как ругательство, это выглядит крайне подозрительно.

:D А Ви чи не представник банківського бізнесу, який найбільше разом з імпортерами гріє руки на двох курсах?
купувати в НБУ по 29,5 і продавати по 35-36 по картам, такий собі бізнес з повітря, тут будь який олігарх позаздрить цій схемі
так само як купувати у НБУ долар по 29,5 а імпортований товар продавати начебто курс 36
звісно банкіри і імпортери будуть кричати дуже голосно, що не можна відміняти фіксований курс, але ніхто з них не зможе пояснити чому за рахунок резервів у час війни вони мають генерувати собі надприбутки
R12
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:58

  UA написав:У меня до войны две сделки по продаже сорвалось т.к. покупатели приносили на сделку банкноты вероятно вынутые из под груши в трёхлитровых банках.
- или вынутые отовсюду:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Валюту треба не в банк відносити, а примотувати скочем до тіла, свого тіла
всі-всі бакси примотувати до тіла? :shock: Всі 100500 ?
Так, всі! Не сумнівайтеся, потім, після Перемоги, дякую скажете.
Нєє, ну мона, якщо зможете, упіхніть у внутрішні органи. Жінкам в цьому плані більш сподрушніше (і це реальний лайфхак)


  Сибарит написав:Понятно, что фиксированным курс не будет вечно.
Однако новостью я бы счел подобное заявление от НБУ, а не от непонятно кого. Пока такое заявление выглядит как попытка давления.
где-то видел "инсайд", что заява НБУ будет послезавтра.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:07

На грани: «Нафтогаз» запросил у государства субсидию на 150 млрд гривен

Украинский «Нафтогаз» запросил у Кабмина 150 млрд гривен из госбюджета, иначе компания не сможет закачать газ на зиму. Такое письмо отправил в правительство Украины глава компании Юрий Витренко.

«По решению правительства в подземных хранилищах к 1 октября должно быть 19 млрд куб.м газа. На сегодняшний день, учитывая 1 млрд собственной добычи в месяц, запас в ПХГ вырос до 11,5 млрд – к октябрю такими темпами можно увеличить объем лишь ориентировочно до 14 млрд куб.м. Чтобы выполнить задачу правительства и достичь отметки в 19 млрд кубов, НАК нужно импортировать еще 5,6 млрд куб.м. Учитывая уровень цен газа в Европе, на это потребуется 250 млрд гривен», — указано в письме.

Ранее «Нафтогаз» заявил кредиторам о возможной приостановке внешних платежей.

Если «Нафтогаз» не найдёт деньги, украинцы останутся зимой без газа. Да и даже если деньги найдутся - захочет ли Европа продавать газ Киеву - тоже вопрос открытый. Помимо этого на Украине упал уровень добычи газа и снизились поставки угля для ТЭЦ и ТЭС. Это все ставит под угрозу следующий отопительный сезон, подготовку к которому обычно начинают весной. С одной стороны, Украина существенно сократила потребление газа за счёт остановки или разрушения ряда промышленных предприятий. С другой — порты, через которые завозился уголь, заблокированы.
из русского ТГ канала. Фейк или нет хз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:09

повідомлення для всіх ворогів: дефолту не буде

flyman

оце недолуге прогнозувало дефолт країни...відповідь, тобі москалику

Учасники групи кредиторів вирішили ввести мораторій на обслуговування боргу до кінця 2023 року з можливістю продовження ще на рік.

На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну група офіційних кредиторів України, до складу якої входять шість із семи країн Великої сімки (G7), погодилися відтермінувати платежі за боргами України до 2024 року.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті німецького міністерства фінансів.

Вони також пропонують інвесторам погодитися на запропоновану Україною реструктуризацію ВВП-варантів.

Зі свого боку, учасники групи кредиторів в якості офіційних двосторонніх кредиторів України вирішили ввести мораторій на обслуговування боргу з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження ще на рік.

"Настійно закликаємо всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів швидко домовитися з Україною про призупинення обслуговування боргу", – йдеться в заяві.

До групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Великобританія і США. Група спостерігачів - Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

"Велика сімка" має намір:
вжити нових заходів, спрямованих проти російського військового виробництва і ланцюжків поставок;

ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, в тому числі до тих, що підтримують російську військово-промислову базу і технологічний сектор;

розширити санкції на сотні російських фізичних осіб і компаній;

підвищити мита на більш ніж 570 груп товарів з Росії вартістю близько 2,3 мільярда доларів;

обмежити участь Росії у світовій торгівлі, зокрема, скоротити доходи РФ від продажу золота (як і анонсувалося раніше).

27 червня 2022 року стало відомо про те, що країни G7 хочуть розширити санкції проти РФ.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:13

flysoulfly Чи скасують фіксований курс долара в Україні: в НБУ пояснили ситуацію
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... atsiyu.htm
rapyd777
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  #<1 ... 9686968796889689
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