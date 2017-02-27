⚡️Ключові зміни до поточних умов українських єврооблігацій та ВВП-варрантів:
⏳Строки погашення всіх 13-ти серій єврооблігацій буде продовжено на 2 роки і купонні платежі, які припадають на наступні два роки відстрочуються до кінця дії 2-річного періоду, а за відстроченим доходом нараховуються відсотки в розмірі відповідної договірної ставки до кінця періоду відстрочки;
💰У цей час відстрочений купон та відповідні нараховані відсотки виплачуються готівкою або капіталізуються (додаються до основної суми відповідних єврооблігацій) на вибір України
💵Виплати за державними деривативами (ВВП-варрантами) в 2023 році (коли сума виплат розраховується на базі показників зростання ВВП в 2021 році), відстрочуються на 2 роки із відсотковою ставкою 7,75% під час періоду відстрочки
📉Обмеження на виплати за державними деривативами (ВВП-варрантами) зменшуються з 1% на 0,5% від ВВП тільки в 2025 році (коли сума виплат розраховується на базі показників зростання ВВП в 2023 році).
🇺🇦Україна отримає можливість викупити/скасувати ВВП-варранти повністю або частково за ціною, що дорівнює умовній сумі викуплених варрантів в період з серпня 2024 по серпень 2027 року.
⏱Строк обігу державних деривативів (ВВП-варрантів) буде продовжений на 1 рік до 2041 року з 2040 року (таким чином останній звітний рік для виплат буде 2039 рік, а не 2038 рік).
Moneta написав:Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року. https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/19/689344/