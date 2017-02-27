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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9687968896899690
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:51

Это точно не фейк

⚡️Ключові зміни до поточних умов українських єврооблігацій та ВВП-варрантів:

⏳Строки погашення всіх 13-ти серій єврооблігацій буде продовжено на 2 роки і купонні платежі, які припадають на наступні два роки відстрочуються до кінця дії 2-річного періоду, а за відстроченим доходом нараховуються відсотки в розмірі відповідної договірної ставки до кінця періоду відстрочки;

💰У цей час відстрочений купон та відповідні нараховані відсотки виплачуються готівкою або капіталізуються (додаються до основної суми відповідних єврооблігацій) на вибір України

💵Виплати за державними деривативами (ВВП-варрантами) в 2023 році (коли сума виплат розраховується на базі показників зростання ВВП в 2021 році), відстрочуються на 2 роки із відсотковою ставкою 7,75% під час періоду відстрочки

📉Обмеження на виплати за державними деривативами (ВВП-варрантами) зменшуються з 1% на 0,5% від ВВП тільки в 2025 році (коли сума виплат розраховується на базі показників зростання ВВП в 2023 році).

🇺🇦Україна отримає можливість викупити/скасувати ВВП-варранти повністю або частково за ціною, що дорівнює умовній сумі викуплених варрантів в період з серпня 2024 по серпень 2027 року.

⏱Строк обігу державних деривативів (ВВП-варрантів) буде продовжений на 1 рік до 2041 року з 2040 року (таким чином останній звітний рік для виплат буде 2039 рік, а не 2038 рік).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 19:27

посипались далі....
хто ще?

https://interfax.com.ua/news/economic/847397.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:48

  greenozon написав:
  Moneta написав:Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/19/689344/

і хто у світі після цього буде працювати із нами?

З вами і Monetою точно ніхто 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 22:06

  vitaliian написав:
На грани: «Нафтогаз» запросил у государства субсидию на 150 млрд гривен

Украинский «Нафтогаз» запросил у Кабмина 150 млрд гривен из госбюджета, иначе компания не сможет закачать газ на зиму. Такое письмо отправил в правительство Украины глава компании Юрий Витренко.

«По решению правительства в подземных хранилищах к 1 октября должно быть 19 млрд куб.м газа. На сегодняшний день, учитывая 1 млрд собственной добычи в месяц, запас в ПХГ вырос до 11,5 млрд – к октябрю такими темпами можно увеличить объем лишь ориентировочно до 14 млрд куб.м. Чтобы выполнить задачу правительства и достичь отметки в 19 млрд кубов, НАК нужно импортировать еще 5,6 млрд куб.м. Учитывая уровень цен газа в Европе, на это потребуется 250 млрд гривен», — указано в письме.

Ранее «Нафтогаз» заявил кредиторам о возможной приостановке внешних платежей.

Если «Нафтогаз» не найдёт деньги, украинцы останутся зимой без газа. Да и даже если деньги найдутся - захочет ли Европа продавать газ Киеву - тоже вопрос открытый. Помимо этого на Украине упал уровень добычи газа и снизились поставки угля для ТЭЦ и ТЭС. Это все ставит под угрозу следующий отопительный сезон, подготовку к которому обычно начинают весной. С одной стороны, Украина существенно сократила потребление газа за счёт остановки или разрушения ряда промышленных предприятий. С другой — порты, через которые завозился уголь, заблокированы.
из русского ТГ канала. Фейк или нет хз

Як не дивно, але Нафтогаз в особі Вітренко намагався самостiйно отримати кошти на закупівлю газу від США.
В той же час
Украина по состоянию на середину июля накопила в своих подземных хранилищах (ПХГ) 11,3 млрд куб. м природного газа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров в пятницу.

По его словам, запасы угля на складах электростанций Украины на середину июля составляют 1,5 млн тонн, "Продолжаем наращивать и собственную добычу.

https://interfax.com.ua/news/economic/846236.html
Так чи інакше. Але НГ позашляховики можна було б продати.
копейка
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