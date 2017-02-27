⚡️Ключові зміни до поточних умов українських єврооблігацій та ВВП-варрантів:
⏳Строки погашення всіх 13-ти серій єврооблігацій буде продовжено на 2 роки і купонні платежі, які припадають на наступні два роки відстрочуються до кінця дії 2-річного періоду, а за відстроченим доходом нараховуються відсотки в розмірі відповідної договірної ставки до кінця періоду відстрочки;
💰У цей час відстрочений купон та відповідні нараховані відсотки виплачуються готівкою або капіталізуються (додаються до основної суми відповідних єврооблігацій) на вибір України
💵Виплати за державними деривативами (ВВП-варрантами) в 2023 році (коли сума виплат розраховується на базі показників зростання ВВП в 2021 році), відстрочуються на 2 роки із відсотковою ставкою 7,75% під час періоду відстрочки
📉Обмеження на виплати за державними деривативами (ВВП-варрантами) зменшуються з 1% на 0,5% від ВВП тільки в 2025 році (коли сума виплат розраховується на базі показників зростання ВВП в 2023 році).
🇺🇦Україна отримає можливість викупити/скасувати ВВП-варранти повністю або частково за ціною, що дорівнює умовній сумі викуплених варрантів в період з серпня 2024 по серпень 2027 року.
⏱Строк обігу державних деривативів (ВВП-варрантів) буде продовжений на 1 рік до 2041 року з 2040 року (таким чином останній звітний рік для виплат буде 2039 рік, а не 2038 рік).
Moneta написав:Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання. Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року. https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/19/689344/
На грани: «Нафтогаз» запросил у государства субсидию на 150 млрд гривен
Украинский «Нафтогаз» запросил у Кабмина 150 млрд гривен из госбюджета, иначе компания не сможет закачать газ на зиму. Такое письмо отправил в правительство Украины глава компании Юрий Витренко.
«По решению правительства в подземных хранилищах к 1 октября должно быть 19 млрд куб.м газа. На сегодняшний день, учитывая 1 млрд собственной добычи в месяц, запас в ПХГ вырос до 11,5 млрд – к октябрю такими темпами можно увеличить объем лишь ориентировочно до 14 млрд куб.м. Чтобы выполнить задачу правительства и достичь отметки в 19 млрд кубов, НАК нужно импортировать еще 5,6 млрд куб.м. Учитывая уровень цен газа в Европе, на это потребуется 250 млрд гривен», — указано в письме.
Ранее «Нафтогаз» заявил кредиторам о возможной приостановке внешних платежей.
Если «Нафтогаз» не найдёт деньги, украинцы останутся зимой без газа. Да и даже если деньги найдутся - захочет ли Европа продавать газ Киеву - тоже вопрос открытый. Помимо этого на Украине упал уровень добычи газа и снизились поставки угля для ТЭЦ и ТЭС. Это все ставит под угрозу следующий отопительный сезон, подготовку к которому обычно начинают весной. С одной стороны, Украина существенно сократила потребление газа за счёт остановки или разрушения ряда промышленных предприятий. С другой — порты, через которые завозился уголь, заблокированы.
из русского ТГ канала. Фейк или нет хз
Як не дивно, але Нафтогаз в особі Вітренко намагався самостiйно отримати кошти на закупівлю газу від США. В той же час
Украина по состоянию на середину июля накопила в своих подземных хранилищах (ПХГ) 11,3 млрд куб. м природного газа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров в пятницу.
По его словам, запасы угля на складах электростанций Украины на середину июля составляют 1,5 млн тонн, "Продолжаем наращивать и собственную добычу.
Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют. Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.
Так, із 21 липня: громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;
Все карточные туристы, приближенные к НБУ, уже затарились?
запоздалое решение, конечно, но правильное. расплачиваться инфляцией и прочими негативными последствиями за карточных туристов, безлимитно крутящихся хитрожопых пиарасов-крутильщиков, и прочую шоблу, желания никакого нет. (не только они, конечно, во всем виноваты, это понятно, но их зачем их кормить так долго). Кстати, там чем укргазмяс разрешил переводы, так с утра возле отделений толпы халявщиков собрались . Даже в 2014 году были по-жестче ограничения, по моему.
Не нагнітайте. Все норм. Навпаки. Було б дивним, якщо в умовах війни ми ходимо по світу із протягнутою рукою, для того щоб вчасно віддавати баригам із Лондона.
А от новини від НБУ - це цікаво. Це давно назріло. Для білого імпорту це +25% до вартості. Плюс кількаразове підняття цін виробників у Європі. Тепер спостерігаємо за інфляцією. Але, повторюсь, це рішення вже давно назріло. Це потрібо було робити коли ще курс був по 34