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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 96899690969196929693 ... 9696>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:37

  Evgeny написав:alfredhaos
В тоже время разрешили на депозиты покупать по 36,6

на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так, із 21 липня:
- громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти - з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;
- зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);
- установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих - платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном;
- Правління НБУ може запровадити окремий порядок проведення операцій купівлі валюти банками на власні потреби.

50 тис = $1350
100 тис = $2700
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:39

  greenozon написав:посипались далі....
хто ще?

https://interfax.com.ua/news/economic/847397.html

Мораторій на виплату боргів потрібно було робити ще в 2014 році поки країни-гаранти Будапештського меморандуму не повернуть Крим.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

так что, туристы могут отдохнуть?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:46

  Visky написав:rapyd777 Кирило Шевченко обіцяв, що цей фіксований курс(29,55 - Visky) протримається до кінця війни! "Кому війна..."
Цікаво, що з вкиданням в пн чуток про відпуск курсу на МБ, курси готівкових валют до ₴ розвернулися й почали падати, а сьогодні після начебто спростування, розвернулися в іншу сторону

Обіцянка - цяцянка...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:46

  cohan написав:так что, туристы могут отдохнуть?

можеш видохнути:
сьогодні ти став бідніше на 45% (25% курс+20% інфляція).
поздоровляю!
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Только что нбу поднял курс гривны на 25% до 35 грн за доллар
nikolajberezovic
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:47

Кухар передбачав подібний сценарій за кілька днів до сьогодні -

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0437913326
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Новина від НБУ
Що цікаво для мене:
НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.

Вартує в таке влазити?

І ще, що означає:
Також із 25 липня 2022 року скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту. По-третє, змінено алгоритм розрахунку лімітів відкрито


Як вважаєте, який курс буде згодом?) Зараз 36.10 для карток в Приваті
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:52

  Andrey2512 написав:Як вважаєте, який курс буде згодом?) Зараз 36.10 для карток в Приваті


З ранку в обмінках вже +1грн від вчорашніх курсів.
77st
 
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