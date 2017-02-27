Так, із 21 липня: - громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти - з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів; - зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті); - установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих - платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном; - Правління НБУ може запровадити окремий порядок проведення операцій купівлі валюти банками на власні потреби.
Visky написав:rapyd777 Кирило Шевченко обіцяв, що цей фіксований курс(29,55 - Visky) протримається до кінця війни! "Кому війна..." Цікаво, що з вкиданням в пн чуток про відпуск курсу на МБ, курси готівкових валют до ₴ розвернулися й почали падати, а сьогодні після начебто спростування, розвернулися в іншу сторону
НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.
Вартує в таке влазити?
І ще, що означає:
Також із 25 липня 2022 року скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту. По-третє, змінено алгоритм розрахунку лімітів відкрито
Як вважаєте, який курс буде згодом?) Зараз 36.10 для карток в Приваті