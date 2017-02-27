ранок Ж
36.8/37.2
на часі
37.3/39.0
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ранок Ж
36.8/37.2
на часі
37.3/39.0
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:54
77st Все, в Приваті вже 36.9 для карток ))
Тепер наша черга платити за карткових заробітчан )))
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:58
Об этом говорил Бегущий Банкир неделю назад.
А вообще бывший зам.министра экономики Кухта (который был в 2019/2020 годах), месяц-полтора тоже постоянно включался в эфиры и не то "советовал" властям повышать курс как можно скорее, не то ему спустили такую информацию. Но он тоже упоминал июль. Тоже тогда закрались подозрения, что он это не зря говорит, при том что в начале войны он говорил что курс 29 надолго.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 21 лип, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:59
А вчера эти предсказания
Додано: Чет 21 лип, 2022 10:01
Это точно уровень НБУ, а не фантазии телеграм писателя?
Когда в телеграме хотят хайпануть, то всегда пишут "мои источники"
Додано: Чет 21 лип, 2022 10:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 21 лип, 2022 10:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А что с Еврой ?
Додано: Чет 21 лип, 2022 10:03
ситуація 1 в 1 як із Марченком - та ми усі борги будемо платити вчасно і акуратно (вислів вже МВФ) - по факту все навпаки
робим висновок!
пишуть А, читаємо Б
Додано: Чет 21 лип, 2022 10:06
А те, которые в этот раз угадали, и на источники не ссылались. Орест, кстати, уже в своём канале отреагировал: "Якщо навіть високопосадовці НБУ не знали про підготовку цього документу, це значить, що ухвалювалося рішення з-під палки і келейно".
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