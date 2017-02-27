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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 96909691969296939694 ... 9696>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ранок Ж
36.8/37.2
на часі
37.3/39.0
Forkop
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:54

77st Все, в Приваті вже 36.9 для карток ))

Тепер наша черга платити за карткових заробітчан )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:58

  greenozon написав:Кухар передбачав подібний сценарій за кілька днів до сьогодні -

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0437913326


Об этом говорил Бегущий Банкир неделю назад.
А вообще бывший зам.министра экономики Кухта (который был в 2019/2020 годах), месяц-полтора тоже постоянно включался в эфиры и не то "советовал" властям повышать курс как можно скорее, не то ему спустили такую информацию. Но он тоже упоминал июль. Тоже тогда закрались подозрения, что он это не зря говорит, при том что в начале войны он говорил что курс 29 надолго.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 21 лип, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:59

  greenozon написав:Кухар передбачав подібний сценарій за кілька днів до сьогодні -
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0437913326

А вчера эти предсказания НБУ опровергал. Но не подкопаешься: было сказано "не планирует". Теперь мы знаем, что повысил спонтанно :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:01

  moveton написав:
  greenozon написав:Кухар передбачав подібний сценарій за кілька днів до сьогодні -
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0437913326

А вчера эти предсказания НБУ опровергал. Но не подкопаешься: было сказано "не планирует". Теперь мы знаем, что повысил спонтанно :mrgreen:


Это точно уровень НБУ, а не фантазии телеграм писателя?
Але… Ніт. Мої джерела в НБУ стверджують, що ні першого, ні другого не планується.


Когда в телеграме хотят хайпануть, то всегда пишут "мои источники" :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:А вчера эти предсказания НБУ опровергал.

Все врут. Уже смешно, порой, становится.

Я понимаю, что война и нужны гривны для содержания армии. Но так нагло дуть в уши - это капец)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А что с Еврой ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:03

  moveton написав:
  greenozon написав:Кухар передбачав подібний сценарій за кілька днів до сьогодні -
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0437913326

А вчера эти предсказания НБУ опровергал. Но не подкопаешься: было сказано "не планирует". Теперь мы знаем, что повысил спонтанно :mrgreen:


ситуація 1 в 1 як із Марченком - та ми усі борги будемо платити вчасно і акуратно (вислів вже МВФ) - по факту все навпаки

робим висновок!
пишуть А, читаємо Б
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:06

  alex_dvornichenko написав:А что с Еврой ?

По кросс-курсу.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:06

  alfredhaos написав:Когда в телеграме хотят хайпануть, то всегда пишут "мои источники" :mrgreen:

А те, которые в этот раз угадали, и на источники не ссылались. Орест, кстати, уже в своём канале отреагировал: "Якщо навіть високопосадовці НБУ не знали про підготовку цього документу, це значить, що ухвалювалося рішення з-під палки і келейно".
moveton
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