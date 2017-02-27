RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 969196929693969496959696>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:08

  moveton написав:
  alfredhaos написав:Когда в телеграме хотят хайпануть, то всегда пишут "мои источники" :mrgreen:

А те, которые в этот раз угадали, и на источники не ссылались. Орест, кстати, уже в своём канале отреагировал: "Якщо навіть високопосадовці НБУ не знали про підготовку цього документу, це значить, що ухвалювалося рішення з-під палки і келейно".



1 банк знав цю інфу на день раніше
viewtopic.php?p=5461242#p5461242
greenozon
 
Повідомлень: 13866
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так вброс или нет?
Везде и повсюду курс нбу 29.25
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:17

  Captain Obvious написав:Так вброс или нет?
Везде и повсюду курс нбу 29.25

Курс устанавливается на утро ив течении дня он как бы не меняется. И он был таким - на следующее утро он уже будет не таким
WallNutPen
 
Повідомлень: 645
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Топливо +20% еще не выросло на заправках? Импортеры как бы по официальному курсу его закупали, на такие вещи они сразу отреагируют.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11499
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1712 раз.
Подякували: 2502 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:19

  Captain Obvious написав:Так вброс или нет?
Везде и повсюду курс нбу 29.25


Вже продав на міжбанку в Приваті по 36.5686
Навіть податки за квартал сплатив
77st
 
Повідомлень: 17
З нами з: 09.12.16
Подякував: 53 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:19

  alfredhaos написав:Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют. Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni

Шлюз для IT-шних та агро-грошей відкрито!
QNE
 
Повідомлень: 140
З нами з: 19.07.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:26

  QNE написав:
  alfredhaos написав:Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют. Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni

Шлюз для IT-шних та агро-грошей відкрито!

губу можна закатати назад. будуть заводити по мінімуму на життя.
все рівно на осінь\зиму новий курс малювати :lol:
Востаннє редагувалось bamper в Чет 21 лип, 2022 10:26, всього редагувалось 1 раз.
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4473
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:26

а як це так - офіційно Євро на 7 грн менше ніж долар сьогодні??

https://ibb.co/X3W5DSs

2) в таблиці усіх валют на порталі НБУ по USD далі висить 29.25 ??!!
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates
greenozon
 
Повідомлень: 13866
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:31

  greenozon написав:2) в таблиці усіх валют на порталі НБУ по USD далі висить 29.25 ??!!
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates

Но над той же таблицей уже написано: "Офіційний курс гривні до долару США, зафіксований 24.02.2022 на рівні 29,2549 гривень за 1 долар США діяв до 9:00 21 липня 2022 року. З 9:00 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долару США установлено та зафіксовано на рівні 36,5686 гривень за 1 долар США"

Думаю, что ФЛП, которым сегодня заехала валюта, будут ЕН платить уже по 36.5686. А таблицу задним числом поправят.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2184
З нами з: 23.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:46

Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!
asti
 
Повідомлень: 2814
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 969196929693969496959696>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andrey2512, Moneta, moveton, Ой+, rapyd777, Realist, sergikkc007 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3092, 3093, 3094
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30934 32971998
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 09:43
Zebra
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1615 11280500
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 09:39
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533009
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.