alfredhaos написав:Когда в телеграме хотят хайпануть, то всегда пишут "мои источники"
А те, которые в этот раз угадали, и на источники не ссылались. Орест, кстати, уже в своём канале отреагировал: "Якщо навіть високопосадовці НБУ не знали про підготовку цього документу, це значить, що ухвалювалося рішення з-під палки і келейно".
alfredhaos написав:Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют. Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.
alfredhaos написав:Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют. Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.
Но над той же таблицей уже написано: "Офіційний курс гривні до долару США, зафіксований 24.02.2022 на рівні 29,2549 гривень за 1 долар США діяв до 9:00 21 липня 2022 року. З 9:00 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долару США установлено та зафіксовано на рівні 36,5686 гривень за 1 долар США"
Думаю, что ФЛП, которым сегодня заехала валюта, будут ЕН платить уже по 36.5686. А таблицу задним числом поправят.