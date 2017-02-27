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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 96929693969496959696>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:47

  asti написав:Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!


Айтишники будут конвертировать
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:52

  asti написав:Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!

тому що можуть.
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:54

  asti написав:Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!

на новинах, + пятниця,
ось міняли і пробують задерти курс,
моя думка, що не зможуть ракету запустити.
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:54

  asti написав:Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!


А як же баригам не спекульнути на інфоповоді, при чому купувати дорожче вони не спішать, а от продажу погнали
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:55

Колеги! НБУ вже нас ошарашив із самого раненька, але сьогодні ще одна важлива подія - перегляд облікової ставки!
вже за 2 години дізнаємось

мій прогноз - залишать 25%, ваші?

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:57

  asti написав:Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!

Немало кто сидел и думал, вот опустится до 35 или даже ниже и каааак скуплюсь.
А тут НБУ говорит - дешевле 36,6 не будет. Вот и ломанулись все кто ждал "идеального" случая. А оптовики ребята опытные, есть спрос, есть новости - надо разогнать курс повыше, заработать побольше. Через недельку, другую ИМХО стабилизируется в районе 37,5, дешевле не будет.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 21 лип, 2022 10:58, всього редагувалось 2 разів.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:57

Долар, євро, гривня: чого чекати від валюти
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

greenozon написав:Колеги! НБУ вже нас ошарашив із самого раненька, але сьогодні ще одна важлива подія - перегляд облікової ставки!
вже за 2 години дізнаємось

мій прогноз - залишать 25%, ваші?

По инсайдерской информации... Опустят...

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Setsib
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:00

  alex_dvornichenko написав:
  asti написав:Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!

Немало кто сидел и думал, вот опустится до 35 или даже ниже и каааак скуплюсь.
А тут НБУ говорит - дешевле 36,6 не будет. Вот и ломанулись все кто ждал "идеального" случая. А оптовики ребята опытные, есть спрос, есть новости - надо разогнать курс повыше, заработать побольше. Через недельку, другую ИМХО стабилизируется в районе 37,5, дешевле не будет.


дуже логічна версія.....
ще будуть ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:00

  Scorpion1 написав:
  asti написав:Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!
на новинах, + пятниця,
ось міняли і пробують задерти курс,
моя думка, що не зможуть ракету запустити.
Ну, по-перше, сьогодні четвер...
asti
 
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