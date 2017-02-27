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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лип, 2022 10:47
asti написав:
Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!
Айтишники будут конвертировать
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Captain Obvious
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Додано: Чет 21 лип, 2022 10:52
asti написав:
Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!
тому що можуть.
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bamper
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Додано: Чет 21 лип, 2022 10:54
asti написав:
Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!
на новинах, + пятниця,
ось міняли і пробують задерти курс,
моя думка, що не зможуть ракету запустити.
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Scorpion1
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Додано: Чет 21 лип, 2022 10:54
asti написав:
Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!
А як же баригам не спекульнути на інфоповоді, при чому купувати дорожче вони не спішать, а от продажу погнали
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Blekster
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Додано: Чет 21 лип, 2022 10:55
Колеги! НБУ вже нас ошарашив із самого раненька, але сьогодні ще одна важлива подія - перегляд облікової ставки!
вже за 2 години дізнаємось
мій прогноз - залишать 25%, ваші?
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greenozon
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Додано: Чет 21 лип, 2022 10:57
asti написав:
Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!
Немало кто сидел и думал, вот опустится до 35 или даже ниже и каааак скуплюсь.
А тут НБУ говорит - дешевле 36,6 не будет. Вот и ломанулись все кто ждал "идеального" случая. А оптовики ребята опытные, есть спрос, есть новости - надо разогнать курс повыше, заработать побольше. Через недельку, другую ИМХО стабилизируется в районе 37,5, дешевле не будет.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Чет 21 лип, 2022 10:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 10:57
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Ірина_
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Додано: Чет 21 лип, 2022 10:58
greenozon написав:Колеги! НБУ вже нас ошарашив із самого раненька, але сьогодні ще одна важлива подія - перегляд облікової ставки!
вже за 2 години дізнаємось
мій прогноз - залишать 25%, ваші?
По инсайдерской информации... Опустят...
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Додано: Чет 21 лип, 2022 11:00
alex_dvornichenko написав: asti написав:
Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!
Немало кто сидел и думал, вот опустится до 35 или даже ниже и каааак скуплюсь.
А тут НБУ говорит - дешевле 36,6 не будет. Вот и ломанулись все кто ждал "идеального" случая. А оптовики ребята опытные, есть спрос, есть новости - надо разогнать курс повыше, заработать побольше. Через недельку, другую ИМХО стабилизируется в районе 37,5, дешевле не будет.
дуже логічна версія.....
ще будуть ?
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Додано: Чет 21 лип, 2022 11:00
Scorpion1 написав: asti написав:
Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!
на новинах, + пятниця,
ось міняли і пробують задерти курс,
моя думка, що не зможуть ракету запустити.
Ну, по-перше, сьогодні четвер...
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asti
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