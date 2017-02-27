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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9693969496959696>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:02

  Captain Obvious написав:
  asti написав:Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!


Айтишники будут конвертировать

Готівковий курс , як мені думаєтсься , буде вищий на відсотків 25. Тому сподівання на те що всі кинуться заводити валюту в білу трішки наівне. Наповнення бюджету зросте за рахунок інфляції, це послабитить залежність бюджету від допомоги з закордону. Думається на цьому рішенні НБУ наполягали західні партнери.
DonalьD
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сейчас весь импорт +20% ололо. Пойду ка наверно алкоголя в Сильпо прикуплю импортного по курс 29. Отмечу такой феерический подскок. Да и заправить бак до полного не помешало бы, все импортное подорожает. Кому война, а кому мать родна. Если 73% в стане до...бы...
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:14

  greenozon написав:Колеги! НБУ вже нас ошарашив із самого раненька, але сьогодні ще одна важлива подія - перегляд облікової ставки!
вже за 2 години дізнаємось

мій прогноз - залишать 25%, ваші?

Залишать 25%
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дуже цікавить один момент: євро наразі майже на 7 грн дешевше від долара на міжбанку. Ок, на "міжбанку" ;-)
Це технічна помилка? Чи офіційний курс євро так і залишать в цій аномальній диспропорції? Було б цікаво побачити як шустрі люди скористаються цим моментом... Це ж які преференції для товару, імпортованого з ЄС!
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:21

  p_vovk74 написав:Дуже цікавить один момент: євро наразі майже на 7 грн дешевше від долара на міжбанку. Ок, на "міжбанку" ;-)
Це технічна помилка? Чи офіційний курс євро так і залишать в цій аномальній диспропорції? Було б цікаво побачити як шустрі люди скористаються цим моментом... Це ж які преференції для товару, імпортованого з ЄС!

А вы уверены в этом ? час назад узнавали у валютчиков привата, сказали Евро под импорт 36.93.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 21 лип, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:21

  p_vovk74 написав:Дуже цікавить один момент: євро наразі майже на 7 грн дешевше від долара на міжбанку. Ок, на "міжбанку" ;-)
Це технічна помилка? Чи офіційний курс євро так і залишать в цій аномальній диспропорції? Було б цікаво побачити як шустрі люди скористаються цим моментом... Це ж які преференції для товару, імпортованого з ЄС!


продажа евро со счета фоп 37.35 в моно

откупился по 37.75/€ в обменке
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 21 лип, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я вважаю, що найкращий спосіб купити доллари - відкрити депо на 3 міс. Але... Є одне але))

Що буде через 3 місяці?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:22

  greenozon написав:
мій прогноз - залишать 25%, ваші?


Залишать без змін.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:22

  cohan написав:так что, туристы могут отдохнуть?

Треба у всякому разі частіше мотатись:
Так, із 21 липня:
громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів; https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:23

  Andrey2512 написав:Я вважаю, що найкращий спосіб купити доллари - відкрити депо на 3 міс. Але... Є одне але))

Що буде через 3 місяці?)

Жовтень
bamper
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