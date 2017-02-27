asti написав:Не пойму, почему доллар попер? Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!
Айтишники будут конвертировать
Готівковий курс , як мені думаєтсься , буде вищий на відсотків 25. Тому сподівання на те що всі кинуться заводити валюту в білу трішки наівне. Наповнення бюджету зросте за рахунок інфляції, це послабитить залежність бюджету від допомоги з закордону. Думається на цьому рішенні НБУ наполягали західні партнери.
Сейчас весь импорт +20% ололо. Пойду ка наверно алкоголя в Сильпо прикуплю импортного по курс 29. Отмечу такой феерический подскок. Да и заправить бак до полного не помешало бы, все импортное подорожает. Кому война, а кому мать родна. Если 73% в стане до...бы...
Дуже цікавить один момент: євро наразі майже на 7 грн дешевше від долара на міжбанку. Ок, на "міжбанку" Це технічна помилка? Чи офіційний курс євро так і залишать в цій аномальній диспропорції? Було б цікаво побачити як шустрі люди скористаються цим моментом... Це ж які преференції для товару, імпортованого з ЄС!
p_vovk74 написав:Дуже цікавить один момент: євро наразі майже на 7 грн дешевше від долара на міжбанку. Ок, на "міжбанку" Це технічна помилка? Чи офіційний курс євро так і залишать в цій аномальній диспропорції? Було б цікаво побачити як шустрі люди скористаються цим моментом... Це ж які преференції для товару, імпортованого з ЄС!
А вы уверены в этом ? час назад узнавали у валютчиков привата, сказали Евро под импорт 36.93.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 21 лип, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
p_vovk74 написав:Дуже цікавить один момент: євро наразі майже на 7 грн дешевше від долара на міжбанку. Ок, на "міжбанку" Це технічна помилка? Чи офіційний курс євро так і залишать в цій аномальній диспропорції? Було б цікаво побачити як шустрі люди скористаються цим моментом... Це ж які преференції для товару, імпортованого з ЄС!
продажа евро со счета фоп 37.35 в моно
откупился по 37.75/€ в обменке
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 21 лип, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Так, із 21 липня: громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів; https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni