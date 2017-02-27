asti написав:Не пойму, почему доллар попер? Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!
Айтишники будут конвертировать
Готівковий курс , як мені думаєтсься , буде вищий на відсотків 25. Тому сподівання на те що всі кинуться заводити валюту в білу трішки наівне. Наповнення бюджету зросте за рахунок інфляції, це послабитить залежність бюджету від допомоги з закордону. Думається на цьому рішенні НБУ наполягали західні партнери.
Дуже цікавить один момент: євро наразі майже на 7 грн дешевше від долара на міжбанку. Ок, на "міжбанку" Це технічна помилка? Чи офіційний курс євро так і залишать в цій аномальній диспропорції? Було б цікаво побачити як шустрі люди скористаються цим моментом... Це ж які преференції для товару, імпортованого з ЄС!
p_vovk74 написав:Дуже цікавить один момент: євро наразі майже на 7 грн дешевше від долара на міжбанку. Ок, на "міжбанку" Це технічна помилка? Чи офіційний курс євро так і залишать в цій аномальній диспропорції? Було б цікаво побачити як шустрі люди скористаються цим моментом... Це ж які преференції для товару, імпортованого з ЄС!
А вы уверены в этом ? час назад узнавали у валютчиков привата, сказали Евро под импорт 36.93.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 21 лип, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
p_vovk74 написав:Дуже цікавить один момент: євро наразі майже на 7 грн дешевше від долара на міжбанку. Ок, на "міжбанку" Це технічна помилка? Чи офіційний курс євро так і залишать в цій аномальній диспропорції? Було б цікаво побачити як шустрі люди скористаються цим моментом... Це ж які преференції для товару, імпортованого з ЄС!
продажа евро со счета фоп 37.35 в моно
откупился по 37.75/€ в обменке
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 21 лип, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Так, із 21 липня: громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів; https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni
asti написав:Не пойму, почему доллар попер? Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!
Айтишники будут конвертировать
Готівковий курс , як мені думаєтсься , буде вищий на відсотків 25. Тому сподівання на те що всі кинуться заводити валюту в білу трішки наівне. Наповнення бюджету зросте за рахунок інфляції, це послабитить залежність бюджету від допомоги з закордону. Думається на цьому рішенні НБУ наполягали західні партнери.
Ви не враховуєте, що дозволили купувати валюту на депозит. Хоч і з лімітами, але... Ви не враховуєте, що під ту ж допомогу партнерів в бюджеті зявиться на 25% більше гривні. Ви не враховуєте, що практично мінімізований ефект коли вся країна платила за те, щоб окремі люди могли собі придбати товари та послуги по курсу 29.
Тому ваше твердження: "Готівковий курс як мені думається, буде вищий на відсотків 25" це просто думка вголос не підкріплена жодним арґументом. Ось цей коментар напротивагу вашому має хороше обґрунтування.
alex_dvornichenko написав:Немало кто сидел и думал, вот опустится до 35 или даже ниже и каааак скуплюсь. А тут НБУ говорит - дешевле 36,6 не будет. Вот и ломанулись все кто ждал "идеального" случая. А оптовики ребята опытные, есть спрос, есть новости - надо разогнать курс повыше, заработать побольше. Через недельку, другую ИМХО стабилизируется в районе 37,5, дешевле не будет.
Сьогодні вже зявився попи на готівковому, але ще не відреагувала пропозиція. Подивимось, що буде на наступному тижні. Особисто вважаю, що готівковий не відірветься від офіційного більше ніж на гривню до початку осені.
Востаннє редагувалось Realist в Чет 21 лип, 2022 11:26, всього редагувалось 1 раз.