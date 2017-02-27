RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 96949695969696979698>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:26

  p_vovk74 написав:Дуже цікавить один момент: євро наразі майже на 7 грн дешевше від долара на міжбанку. Ок, на "міжбанку" ;-)
Це технічна помилка? Чи офіційний курс євро так і залишать в цій аномальній диспропорції? Було б цікаво побачити як шустрі люди скористаються цим моментом... Це ж які преференції для товару, імпортованого з ЄС!

НБУ же всё написал: "Офіційний курс гривні до інших іноземних валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022"
Всё завтра откорректируется. А реальные курсы, а не только для расчёта налогов, так и уже.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2184
З нами з: 23.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:28

bamper

В жовтні валютой повернуть депо, чи гривнями по курсу?)

Моно відповів:
На разі купівля валюти в безготівковому виді заборонена НБУ. Валютний депозит можна поповнити лише з валютної картки
Andrey2512
 
Повідомлень: 121
З нами з: 04.04.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:31

  Andrey2512 написав:bamper

В жовтні валютой повернуть депо, чи гривнями по курсу?)

побажанням триматись
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4475
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев уже по 38 берут на себя - ОЛОЛО!!!
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11500
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1714 раз.
Подякували: 2503 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:37

  Искатель написав:
  Visky написав:rapyd777 Кирило Шевченко обіцяв, що цей фіксований курс(29,55 - Visky) протримається до кінця війни! "Кому війна..."
Цікаво, що з вкиданням в пн чуток про відпуск курсу на МБ, курси готівкових валют до ₴ розвернулися й почали падати, а сьогодні після начебто спростування, розвернулися в іншу сторону

Обіцянка - цяцянка...

"Твёрдо и чётко" (c)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16211
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9343 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:38

  Zebra написав:Сейчас весь импорт +20% ололо. Пойду ка наверно алкоголя в Сильпо прикуплю импортного по курс 29. Отмечу такой феерический подскок. Да и заправить бак до полного не помешало бы, все импортное подорожает. Кому война, а кому мать родна. Если 73% в стане до...бы...

Не сцы. Буде брент по 60.
Вело
 
Повідомлень: 268
З нами з: 03.03.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:39

  Zebra написав:Киев уже по 38 берут на себя - ОЛОЛО!!!

Что бы продать что то ненужное, нужно купить что то ненужное )
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 762
З нами з: 10.10.12
Подякував: 41 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:45

  greenozon написав:Колеги! НБУ вже нас ошарашив із самого раненька, але сьогодні ще одна важлива подія - перегляд облікової ставки!
вже за 2 години дізнаємось

мій прогноз - залишать 25%, ваші?


имхо, снизят до 15
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16211
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9343 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:47

  Andrey2512 написав:Я вважаю, що найкращий спосіб купити доллари - відкрити депо на 3 міс. Але... Є одне але))

Що буде через 3 місяці?)

предположу, что ввод моратория на выдачу валюты (кроль-школа), или ввод лимита типа "200баксов в день" (шоко-школа)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16211
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9343 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:52

оставят 25%
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14011
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2056 раз.
Подякували: 2895 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 96949695969696979698>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alexander_ua, Moneta, moveton, striped і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3092, 3093, 3094
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30938 32972268
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 11:54
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1615 11280542
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 09:39
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533027
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (291)
21.07.2022 13:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.