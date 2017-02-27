p_vovk74 написав:Дуже цікавить один момент: євро наразі майже на 7 грн дешевше від долара на міжбанку. Ок, на "міжбанку" Це технічна помилка? Чи офіційний курс євро так і залишать в цій аномальній диспропорції? Було б цікаво побачити як шустрі люди скористаються цим моментом... Це ж які преференції для товару, імпортованого з ЄС!
НБУ же всё написал: "Офіційний курс гривні до інших іноземних валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022" Всё завтра откорректируется. А реальные курсы, а не только для расчёта налогов, так и уже.
Visky написав:rapyd777 Кирило Шевченко обіцяв, що цей фіксований курс(29,55 - Visky) протримається до кінця війни! "Кому війна..." Цікаво, що з вкиданням в пн чуток про відпуск курсу на МБ, курси готівкових валют до ₴ розвернулися й почали падати, а сьогодні після начебто спростування, розвернулися в іншу сторону
Zebra написав:Сейчас весь импорт +20% ололо. Пойду ка наверно алкоголя в Сильпо прикуплю импортного по курс 29. Отмечу такой феерический подскок. Да и заправить бак до полного не помешало бы, все импортное подорожает. Кому война, а кому мать родна. Если 73% в стане до...бы...