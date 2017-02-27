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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 969496959696969796989699>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:26

  p_vovk74 написав:Дуже цікавить один момент: євро наразі майже на 7 грн дешевше від долара на міжбанку. Ок, на "міжбанку" ;-)
Це технічна помилка? Чи офіційний курс євро так і залишать в цій аномальній диспропорції? Було б цікаво побачити як шустрі люди скористаються цим моментом... Це ж які преференції для товару, імпортованого з ЄС!

НБУ же всё написал: "Офіційний курс гривні до інших іноземних валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022"
Всё завтра откорректируется. А реальные курсы, а не только для расчёта налогов, так и уже.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:28

bamper

В жовтні валютой повернуть депо, чи гривнями по курсу?)

Моно відповів:
На разі купівля валюти в безготівковому виді заборонена НБУ. Валютний депозит можна поповнити лише з валютної картки
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:31

  Andrey2512 написав:bamper

В жовтні валютой повернуть депо, чи гривнями по курсу?)

побажанням триматись
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев уже по 38 берут на себя - ОЛОЛО!!!
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:37

  Искатель написав:
  Visky написав:rapyd777 Кирило Шевченко обіцяв, що цей фіксований курс(29,55 - Visky) протримається до кінця війни! "Кому війна..."
Цікаво, що з вкиданням в пн чуток про відпуск курсу на МБ, курси готівкових валют до ₴ розвернулися й почали падати, а сьогодні після начебто спростування, розвернулися в іншу сторону

Обіцянка - цяцянка...

"Твёрдо и чётко" (c)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:38

  Zebra написав:Сейчас весь импорт +20% ололо. Пойду ка наверно алкоголя в Сильпо прикуплю импортного по курс 29. Отмечу такой феерический подскок. Да и заправить бак до полного не помешало бы, все импортное подорожает. Кому война, а кому мать родна. Если 73% в стане до...бы...

Не сцы. Буде брент по 60.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:39

  Zebra написав:Киев уже по 38 берут на себя - ОЛОЛО!!!

Что бы продать что то ненужное, нужно купить что то ненужное )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:45

  greenozon написав:Колеги! НБУ вже нас ошарашив із самого раненька, але сьогодні ще одна важлива подія - перегляд облікової ставки!
вже за 2 години дізнаємось

мій прогноз - залишать 25%, ваші?


имхо, снизят до 15
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:47

  Andrey2512 написав:Я вважаю, що найкращий спосіб купити доллари - відкрити депо на 3 міс. Але... Є одне але))

Що буде через 3 місяці?)

предположу, что ввод моратория на выдачу валюты (кроль-школа), или ввод лимита типа "200баксов в день" (шоко-школа)
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оставят 25%
vitaliian
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