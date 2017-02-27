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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лип, 2022 11:59
Вкладчик1234 написав: Andrey2512 написав:
Я вважаю, що найкращий спосіб купити доллари - відкрити депо на 3 міс. Але... Є одне але))
Що буде через 3 місяці?)
предположу, что ввод моратория на выдачу валюты (кроль-школа), или ввод лимита типа "200баксов в день" (шоко-школа)
"200баксов в день" в гривні по курсу НБУ на момент відкриття депо
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bamper
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Додано: Чет 21 лип, 2022 12:04
Гадаю що ставку знизять до 20%.
25 то перебор.
По курсу, зараз усі заспокояться і повернемось в район 37.
А НБУ молодець, у нього є яйкі, я гадав що так радикально не підвіщать оф.курс.
Все нормально, все буде добре.
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somilitark
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Додано: Чет 21 лип, 2022 12:06
bamper написав: Вкладчик1234 написав: Andrey2512 написав:
Я вважаю, що найкращий спосіб купити доллари - відкрити депо на 3 міс. Але... Є одне але))
Що буде через 3 місяці?)
предположу, что ввод моратория на выдачу валюты (кроль-школа), или ввод лимита типа "200баксов в день" (шоко-школа)
"200баксов в день" в гривні по курсу НБУ на момент відкриття депо
Зараз не баба 200 і шоколадний ворюга.
Зараз адекватні, а не ПРавильні злодії.
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somilitark
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Додано: Чет 21 лип, 2022 12:06
По-перше, НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.
По какому курсу будут продавать ?
курс НБУ, или курс НБУ +1% ?
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Evgeny
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Додано: Чет 21 лип, 2022 12:06
greenozon написав:
Колеги! НБУ вже нас ошарашив із самого раненька, але сьогодні ще одна важлива подія - перегляд облікової ставки!
вже за 2 години дізнаємось
мій прогноз - залишать 25%, ваші?
підвищать до 26%
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fler
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Додано: Чет 21 лип, 2022 12:09
bamper написав: Andrey2512 написав:
Я вважаю, що найкращий спосіб купити доллари - відкрити депо на 3 міс. Але... Є одне але))
Що буде через 3 місяці?)
Жовтень
так головне щоб жовтень , не "октябрь"
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 лип, 2022 12:11
somilitark написав:
Зараз не баба 200 і шоколадний ворюга.
Зараз адекватні, а не ПРавильні злодії.
Адекватні злодії?
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Додано: Чет 21 лип, 2022 12:16
fler написав: greenozon написав:
Колеги! НБУ вже нас ошарашив із самого раненька, але сьогодні ще одна важлива подія - перегляд облікової ставки!
вже за 2 години дізнаємось
мій прогноз - залишать 25%, ваші?
підвищать до 26%
знизять до 24%
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 лип, 2022 12:16
somilitark написав:
..
Все нормально, все буде добре.
Эт точно.
Мои логисты в легком шоке. Поеду и я канистры залью.
Бенз по курсу 30 и бенз по 37 вроде одинаковый, но по 30 канистры будут полнее.
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sequence
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Додано: Чет 21 лип, 2022 12:17
похоже если упадет Китайская банк система, брызги полетят по всему миру
На улицы Китая выехали танки: бронетехника защищает банки от протестующих.
Люди вышли на протесты из-за того, что Банк Китая заморозил их вклады. Там заявили, что сбережения людей теперь являются «инвестиционными продуктами» и не могут быть обналичены.
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Xenon
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